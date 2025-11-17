Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса от БК Leon: бонус до 30 000 рублей за пари на теннис

Присоединиться к турниру можно после того, как будут выполнены необходимые шаги. Пользователю необходимо:

1. Зарегистрироваться в Leon и активировать свой аккаунт.

2. На странице турнира «Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса» выбрать «Принять участие».

3. Делать ставки на любые теннисные матчи с кэфом от 1.70 и минимальной суммой 300 рублей.

4. Набирать очки, выигрывая как можно больше пари.

За каждую победную ставку на события из раздела «Теннис» участник получает 1 балл. Очки суммируются в течение всей промоакции. В итоге формируется рейтинг из топ-100 участников, которые распределяют между собой фрибеты.