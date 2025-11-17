Ведомости
17 ноября 18:46
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса от БК Leon: бонус до 30 000 рублей за пари на теннис

30000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Зарабатывайте очки за каждую выигранную ставку!

В честь финала Кубка Дэвиса букмекерская компания Leon организует акцию с общим призовым фондом 300 000 рублей. Участники промо будут накапливать очки за каждое выигранное пари и претендовать на место в топ-100. Победителей рейтинга ждут фрибеты разного размера.

Как получить бонус от Leon до 30 000 рублей за участие в акции Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса

Присоединиться к турниру можно после того, как будут выполнены необходимые шаги. Пользователю необходимо:

1. Зарегистрироваться в Leon и активировать свой аккаунт.

2. На странице турнира «Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса» выбрать «Принять участие».

3. Делать ставки на любые теннисные матчи с кэфом от 1.70 и минимальной суммой 300 рублей.

4. Набирать очки, выигрывая как можно больше пари.

За каждую победную ставку на события из раздела «Теннис» участник получает 1 балл. Очки суммируются в течение всей промоакции. В итоге формируется рейтинг из топ-100 участников, которые распределяют между собой фрибеты.

Место

Фрибет

1

30 000 ₽

2

22 000 ₽

3

16 000 ₽

4-10

6000 ₽

11-30

3500 ₽

31-60

2000 ₽

61-100

1500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 30 000 рублей за ставки на теннисные встречи

Бонусный фрибет применяется только для 1 пари и не может быть разделен. Для участия принимаются ординары и экспрессы с кэфом от 1.30 на любое событие. С момента получения фрибета дается 7 дней для ставки. Все выигрыши начисляются без учета номинала бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от Leon

Мы внимательно рассмотрели каждый аспект предлагаемого бонуса.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (23:59 МСК)

Акция не действует на пари, проданные через «Выкуп».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд — 300 000 ₽➖ Проигранное пари не приносит очков
➕ Можно ставить как на прематч, так и на live-события 

Заключение

С 18 по 23 ноября в итальянской Болонье встретятся 8 сильнейших теннисных сборных мира, чтобы разыграть Кубок Дэвиса. Букмекер «Леон» приурочил к турниру новое промо, в рамках которого участники должны показать наибольшую активность в ставках на теннис. Главный победитель акции получит фрибет в размере 30 000 рублей, а остальные призы распределятся между топ-игроками рейтинга.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы
