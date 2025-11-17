Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса от БК Leon: бонус до 30 000 рублей за пари на теннис

Партнерский проект
В честь финала Кубка Дэвиса букмекерская компания Leon организует акцию с общим призовым фондом 300 000 рублей. Участники промо будут накапливать очки за каждое выигранное пари и претендовать на место в топ-100. Победителей рейтинга ждут фрибеты разного размера.
Присоединиться к турниру можно после того, как будут выполнены необходимые шаги. Пользователю необходимо:
1. Зарегистрироваться в Leon и активировать свой аккаунт.
2. На странице турнира «Матч-поинт. Финал Кубка Дэвиса» выбрать «Принять участие».
3. Делать ставки на любые теннисные матчи с кэфом от 1.70 и минимальной суммой 300 рублей.
4. Набирать очки, выигрывая как можно больше пари.
За каждую победную ставку на события из раздела «Теннис» участник получает 1 балл. Очки суммируются в течение всей промоакции. В итоге формируется рейтинг из топ-100 участников, которые распределяют между собой фрибеты.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2
22 000 ₽
3
16 000 ₽
4-10
6000 ₽
11-30
3500 ₽
31-60
2000 ₽
61-100
1500 ₽
Бонусный фрибет применяется только для 1 пари и не может быть разделен. Для участия принимаются ординары и экспрессы с кэфом от 1.30 на любое событие. С момента получения фрибета дается 7 дней для ставки. Все выигрыши начисляются без учета номинала бонуса.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (23:59 МСК)
Акция не действует на пари, проданные через «Выкуп».
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд — 300 000 ₽
|➖ Проигранное пари не приносит очков
|➕ Можно ставить как на прематч, так и на live-события
С 18 по 23 ноября в итальянской Болонье встретятся 8 сильнейших теннисных сборных мира, чтобы разыграть Кубок Дэвиса. Букмекер «Леон» приурочил к турниру новое промо, в рамках которого участники должны показать наибольшую активность в ставках на теннис. Главный победитель акции получит фрибет в размере 30 000 рублей, а остальные призы распределятся между топ-игроками рейтинга.