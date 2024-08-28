Фрибет от «Лиги Ставок»: до 4444 рублей за депозит и ставки

После выполнения указанных выше действий на ваш счет будет начислен приветственный фрибет в размере 4444 рублей.

Полученный бонус можно использовать в течение семи дней с момента его получения. Фрибет доступен для ставок типа ординар на событие с коэффициентом не выше 4,50. Для пари можно использовать бонус только в полном объеме.

Если ставка окажется успешной, то на ваш счет поступит сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета. Чтобы вывести эти средства, понадобится сделать депозит в размере не менее 100 рублей и заключить одно или несколько пари на сумму пополнения.

Для получения дополнительного фрибета после депозита необходимо заключить одну или несколько ставок с коэффициентом от 1,50. Общая сумма должна быть равна первому пополнению счета, умноженному на 7. То есть если первым депозитом внесено 500 рублей, объем пари должен составить 3500 рублей.