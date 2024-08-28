Фрибет от «Лиги Ставок»: до 4444 рублей за депозит и ставки

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает новым игрокам своеобразное комбо подарков. После регистрации и внесения депозита по промокоду можно получить гарантированный фрибет в размере 2222 рублей, а также дополнительный бонус аналогичного номинала за пари на спорт.
После выполнения указанных выше действий на ваш счет будет начислен приветственный фрибет в размере 4444 рублей.
Полученный бонус можно использовать в течение семи дней с момента его получения. Фрибет доступен для ставок типа ординар на событие с коэффициентом не выше 4,50. Для пари можно использовать бонус только в полном объеме.
Если ставка окажется успешной, то на ваш счет поступит сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета. Чтобы вывести эти средства, понадобится сделать депозит в размере не менее 100 рублей и заключить одно или несколько пари на сумму пополнения.
Для получения дополнительного фрибета после депозита необходимо заключить одну или несколько ставок с коэффициентом от 1,50. Общая сумма должна быть равна первому пополнению счета, умноженному на 7. То есть если первым депозитом внесено 500 рублей, объем пари должен составить 3500 рублей.
Приветственные фрибеты — базовое предложение от большинства букмекеров. На российском беттинговом рынке есть ряд подобных бонусов за регистрацию.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|5 фрибетов по 1 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 5 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 5 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
+ Предложение включает не только приветственный фрибет, но и опцию дополнительного бонуса
+ Простые и доступные требования для получения бонуса
+ Лояльные условия отыгрыша
+ Крупная сумма приветственного фрибета относительно других предложений на рынке
- Предложение актуально только для новых клиентов букмекера
- Ограничения по времени как для получения фрибета, так и для его отыгрыша
«Лига Ставок» подготовила сбалансированное и привлекательное предложение для новых клиентов. Оно выделяется на фоне многих конкурентов, в том числе благодаря дополнительному бонусу. Условия акции достаточно просты для того, чтобы начать игру с букмекером с помощью фрибета.
Приветственный фрибет — базовое предложение от букмекера. Однако также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Лиги Ставок»:
Это предложение от компании для новых игроков. При регистрации и верификации пользователь гарантированно получает награду в рамках условий акции. Нередко для доступа к бонусу также требуется внесение депозита.
На данный момент у букмекерской компании «Лиги Ставок» есть не только классический, но и специальный приветственный бонус. Сумма второго может достигать 30 000 рублей — это эксклюзивное VIP-предложение.
Да, «Лига Ставок» — легальная компания на российском беттинговом рынке. Это один из самых авторитетных отечественных букмекеров.
После получения приветственного бонуса от «Лиги Ставок» его можно заиграть в рамках пари типа одинар на событие с коэффициентом до 4,50.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ЛИГА СТАВОК»
Партнерский проект