БК Winline: фрибеты до 25 000 рублей в честь IEM Cologne Major

Партнерский проект
Букмекер Winline организует промо в Telegram с раздачей фрибетов на 150 000 рублей. Активность приурочена к старту крупного маджора по киберспорту IEM Cologne. Победителями станут 50 человек. Для участия требуется подписка на канал, активация через бот и единоразовое пополнение баланса от 700 рублей.
Розыгрыш проводится только среди тех, кто выполнил весь набор условий:
1. Успешно зарегистрировался в БК Winline при отсутствии аккаунта.
2. Оформил подписку на Telegram-канал watchfulTV.
3. Активировал участие через бот и привязал свой аккаунт.
4. Осуществил пополнение счета на сумму от 700 рублей в период акции.
Вознаграждения будут начислены 50 участникам промо.
Место
Фрибет
1
25 000 ₽
2-5
10 000 ₽
6-10
5000 ₽
11-25
2500 ₽
26-50
1000 ₽
Подробности использования бонуса пока неизвестны. Чаще всего фрибет действует 30 дней. Ставки доступны в формате ординаров и экспрессов с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
В этом разделе требования промоакции разложены по пунктам.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
700 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (23:59 МСК)
Важно соблюдать порядок действий: сначала привязка аккаунта, затем внесение депозита.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий охват победителей
|➖ Без депозита участвовать невозможно
|➕ Механика с четкими шагами
Проект WatchfulTV уже не впервые запускает подобные конкурсы. После подписки и внесения депозита участие считается завершенным, дальнейших шагов не требуется.