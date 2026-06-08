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БК ВинлайнФрибеты за депозит
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БК Winline: фрибеты до 25 000 рублей в честь IEM Cologne Major

Обновлено:
до 25 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
700 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Масштабный розыгрыш уже стартовал!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку на watchfulTV️
  • Как отыграть фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку и пополнение
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Winline организует промо в Telegram с раздачей фрибетов на 150 000 рублей. Активность приурочена к старту крупного маджора по киберспорту IEM Cologne. Победителями станут 50 человек. Для участия требуется подписка на канал, активация через бот и единоразовое пополнение баланса от 700 рублей.

Как получить фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку на watchfulTV️

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Розыгрыш проводится только среди тех, кто выполнил весь набор условий:

1. Успешно зарегистрировался в БК Winline при отсутствии аккаунта.

2. Оформил подписку на Telegram-канал watchfulTV.

3. Активировал участие через бот и привязал свой аккаунт.

4. Осуществил пополнение счета на сумму от 700 рублей в период акции.

Вознаграждения будут начислены 50 участникам промо.

Место

Фрибет

1

25 000 ₽

2-5

10 000 ₽

6-10

5000 ₽

11-25

2500 ₽

26-50

1000 ₽

Как отыграть фрибет до 25 000 рублей от БК Винлайн за подписку и пополнение

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Подробности использования бонуса пока неизвестны. Чаще всего фрибет действует 30 дней. Ставки доступны в формате ординаров и экспрессов с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Винлайн

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В этом разделе требования промоакции разложены по пунктам.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

700 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.06.2026 (23:59 МСК)

Важно соблюдать порядок действий: сначала привязка аккаунта, затем внесение депозита.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Широкий охват победителей➖ Без депозита участвовать невозможно
➕ Механика с четкими шагами  

Заключение

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Проект WatchfulTV уже не впервые запускает подобные конкурсы. После подписки и внесения депозита участие считается завершенным, дальнейших шагов не требуется.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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