БК Winline: фрибеты до 25 000 рублей в честь IEM Cologne Major

Букмекер Winline организует промо в Telegram с раздачей фрибетов на 150 000 рублей. Активность приурочена к старту крупного маджора по киберспорту IEM Cologne. Победителями станут 50 человек. Для участия требуется подписка на канал, активация через бот и единоразовое пополнение баланса от 700 рублей.