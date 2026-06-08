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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыДосрочная победа от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за ставки на ЧМ по футболу
БК МарафонФрибеты за депозит
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Досрочная победа от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за ставки на ЧМ по футболу

Обновлено:
500 ₽
Бонус
39 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить промокод от БК Марафон на 500 рублей в рамках акции Досрочная победа
  • Как отыграть бонус БК Марафон до 500 рублей за ставки на ЧМ 2026 по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Марафон» запустила необычный конкурс для любителей ЧМ, который позволяет избежать досадных камбэков. Если выбранная вами команда поведет с разницей в 2 гола, букмекер сразу выплатит фрибет. 

Как получить промокод от БК Марафон на 500 рублей в рамках акции Досрочная победа

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От участника бонусной программы требуется минимум действий:

1. Зарегистрироваться в БК «Марафон».

2. Подтвердить участие в акции «Досрочная победа».

3. Поставить ординар по линии минимум на 1000 рублей с коэффициентом от 1.80

Букмекер учитывает ставки на исходы П1 и П2. Если выбранная команда поведет с разницей в 2 и более гола, контора начислит 500 рублей фрибетом. Акция доступна только для новых бетторов, зарегистрировавшихся с 08.06.2026 по 19.07.2026.

Как отыграть бонус БК Марафон до 500 рублей за ставки на ЧМ 2026 по футболу

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Фрибет подходит для ординаров с коэффициентами до 4.00. На отыгрыш дается 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон

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Оцените все подробности использования бонуса далее.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Правила БК допускают неоднократное участие. Максимум предлагается 10 активаций.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Защита от камбэков➖ Акция доступна только новым игрокам
➕ Простые условия участия 

Заключение

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Это отличная возможность для новичков уверенно стартовать в БК. К главному событию года вы получаете внушительную поддержку конторы.

Валентин Васильев

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