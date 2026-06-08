Досрочная победа от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за ставки на ЧМ по футболу

Партнерский проект
Букмекерская контора «Марафон» запустила необычный конкурс для любителей ЧМ, который позволяет избежать досадных камбэков. Если выбранная вами команда поведет с разницей в 2 гола, букмекер сразу выплатит фрибет.
От участника бонусной программы требуется минимум действий:
1. Зарегистрироваться в БК «Марафон».
2. Подтвердить участие в акции «Досрочная победа».
3. Поставить ординар по линии минимум на 1000 рублей с коэффициентом от 1.80
Букмекер учитывает ставки на исходы П1 и П2. Если выбранная команда поведет с разницей в 2 и более гола, контора начислит 500 рублей фрибетом. Акция доступна только для новых бетторов, зарегистрировавшихся с 08.06.2026 по 19.07.2026.
Фрибет подходит для ординаров с коэффициентами до 4.00. На отыгрыш дается 7 дней.
Оцените все подробности использования бонуса далее.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Правила БК допускают неоднократное участие. Максимум предлагается 10 активаций.
Плюсы
Минусы
|➕ Защита от камбэков
|➖ Акция доступна только новым игрокам
|➕ Простые условия участия
Это отличная возможность для новичков уверенно стартовать в БК. К главному событию года вы получаете внушительную поддержку конторы.