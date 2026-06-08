Досрочная победа от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за ставки на ЧМ по футболу

От участника бонусной программы требуется минимум действий:

1. Зарегистрироваться в БК «Марафон».

2. Подтвердить участие в акции «Досрочная победа».

3. Поставить ординар по линии минимум на 1000 рублей с коэффициентом от 1.80

Букмекер учитывает ставки на исходы П1 и П2. Если выбранная команда поведет с разницей в 2 и более гола, контора начислит 500 рублей фрибетом. Акция доступна только для новых бетторов, зарегистрировавшихся с 08.06.2026 по 19.07.2026.