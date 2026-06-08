Прощание с легендами от БК Марафон: от 500 рублей за пари на игры сборных Аргентины и Португалии

Партнерский проект
В БК «Марафон» представлена акция «Прощание с легендами», где каждый забитый мяч Месси или Роналду принесет участникам фиксированный фрибет 500 рублей. Акция действует только для новых пользователей.
Игроку следует шаг за шагом завершить каждый из обозначенных этапов промо:
1. Пройти регистрацию в БК «Марафон».
2. Перейти на страницу «Прощания с легендами» и кликнуть «Участвовать».
3. Сделать ординарную ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.80 на матчи ЧМ с участием Аргентины либо Португалии.
4. Заработать фрибет 500 рублей за каждый гол Месси или Роналду в выбранном событии.
Ограничений по количеству фрибетов не предусмотрено.
Фрибет доступен для одиночных пари с кэфом до 4.00. Его срок действия — 7 дней. Выигрыш зачисляется без возврата суммы бонуса.
Изучите условия использования приза заранее.
Максимальный размер бонуса
от 500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
В расчет принимаются только мячи в ворота соперника.
Плюсы
Минусы
|➕ Пари на топовые игры ЧМ-2026
|➖ Только для новых клиентов БК
|➕ Приз за каждый гол Месси или Роналду
Роналду и Месси проводят, скорее всего, свой последний мундиаль. Каждое их взятие ворот принесет клиентам БК фрибет. Достаточно заключить пари и наблюдать за играми в ожидании результативных моментов.