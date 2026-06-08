Прощание с легендами от БК Марафон: от 500 рублей за пари на игры сборных Аргентины и Португалии

Игроку следует шаг за шагом завершить каждый из обозначенных этапов промо:

1. Пройти регистрацию в БК «Марафон».

2. Перейти на страницу «Прощания с легендами» и кликнуть «Участвовать».

3. Сделать ординарную ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.80 на матчи ЧМ с участием Аргентины либо Португалии.

4. Заработать фрибет 500 рублей за каждый гол Месси или Роналду в выбранном событии.

Ограничений по количеству фрибетов не предусмотрено.