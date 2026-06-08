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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыПрощание с легендами от БК Марафон: от 500 рублей за пари на игры сборных Аргентины и Португалии
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Прощание с легендами от БК Марафон: от 500 рублей за пари на игры сборных Аргентины и Португалии

Обновлено:
от 500 ₽
Бонус
40 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты под прощальный мундиаль великих игроков!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Марафон от 500 рублей по промо Прощание с легендами
  • Как отыграть бонус БК Марафон от 500 рублей за пари на ЧМ 2026 по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 500 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В БК «Марафон» представлена акция «Прощание с легендами», где каждый забитый мяч Месси или Роналду принесет участникам фиксированный фрибет 500 рублей. Акция действует только для новых пользователей.

Как получить фрибет от БК Марафон от 500 рублей по промо Прощание с легендами

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Игроку следует шаг за шагом завершить каждый из обозначенных этапов промо:

1. Пройти регистрацию в БК «Марафон».

2. Перейти на страницу «Прощания с легендами» и кликнуть «Участвовать».

3. Сделать ординарную ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.80 на матчи ЧМ с участием Аргентины либо Португалии.

4. Заработать фрибет 500 рублей за каждый гол Месси или Роналду в выбранном событии.

Ограничений по количеству фрибетов не предусмотрено.

Как отыграть бонус БК Марафон от 500 рублей за пари на ЧМ 2026 по футболу

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Фрибет доступен для одиночных пари с кэфом до 4.00. Его срок действия — 7 дней. Выигрыш зачисляется без возврата суммы бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 500 рублей от БК Марафон

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Изучите условия использования приза заранее.

Максимальный размер бонуса

от 500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

В расчет принимаются только мячи в ворота соперника.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Пари на топовые игры ЧМ-2026➖ Только для новых клиентов БК
➕ Приз за каждый гол Месси или Роналду 

Заключение

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Роналду и Месси проводят, скорее всего, свой последний мундиаль. Каждое их взятие ворот принесет клиентам БК фрибет. Достаточно заключить пари и наблюдать за играми в ожидании результативных моментов.

Валентин Васильев

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