Сезон охоты от БК Лига Ставок: фрибеты на  1000 ₽ и ценные призы в Telegram

1000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Лига Ставок разыгрывает призы!!!

«Лига Ставок» продолжает развивать программу L1ga Pass. Специально для участников запустила отдельный розыгрыш «Сезон охоты» в социальных сетях. Победителей ждут фрибеты, ценные скины и коины. Призы получат 40 счастливчиков. От участников требуется только оформленная подписка.

Как получить бонус Лиги Ставок на 1000 рублей в сезоне охоты

Участие в акции «Сезон охоты» от букмекера «Лига Ставок» поэтапное:

1. Зарегистрируйтесь в компании.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы L1GA TEAM и L1GA PASS

3. Поставьте сердечко под записью

4. Нажмите на «Начать охоту».

Рандомайзер определит 40 победителей. Призеров ждут фрибеты, коины и скины. Размер наград определяется занятой позицией.

Место

Бонус

1

Медвежий нож + 100 000 коинов

2

Нож боуи + 100 000 коинов

3

Перчатки «Сломанный клык» + 100 000 коинов

4

StatTrak AWP + 100 000 коинов

5-10

Случайная аркана + 100 000 коинов

11-40

1000 ₽ фрибетов 

От пользователей не требуется заключение пари или совершение ставок. 

Как отыграть бонус Лиги Ставок на 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Скины и коины не требуют отыгрыша. Они начисляются без дополнительных условий. Полученные фрибеты работают в течение 7 суток с момента выдачи. Букмекерская контора не ограничивает коэффициенты использования, но ставить разрешено исключительно на ординар.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Ознакомьтесь с требованиями бонусной программы подробнее. 

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.10.2025 (23:59 МСК)

Точное время подведения итогов не указано, но победителей определят до 1 ноября. Ждать до последнего и подписываться на Telegram-каналы 31 октября не стоит. Лучше выполнить условия заранее.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Элементарные условия участия➖ Только 40 призеров
➕ Разнообразие видов призов 
➕ Игроки из топ-10 получают коины 

Заключение

О гарантированном фрибете в указанной акции мечтать не приходится, но в целом условия простые. Игроку следует выполнить требования БК и положиться на удачу. Правила отыгрыша позволяют заиграть даже ставку с коэффициентом 1.01 и получить хоть и небольшой, но почти гарантированный выигрыш.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
