Сезон охоты от БК Лига Ставок: фрибеты на  1000 ₽ и ценные призы в Telegram

«Лига Ставок» продолжает развивать программу L1ga Pass. Специально для участников запустила отдельный розыгрыш «Сезон охоты» в социальных сетях. Победителей ждут фрибеты, ценные скины и коины. Призы получат 40 счастливчиков. От участников требуется только оформленная подписка.
Участие в акции «Сезон охоты» от букмекера «Лига Ставок» поэтапное:
1. Зарегистрируйтесь в компании.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы L1GA TEAM и L1GA PASS.
3. Поставьте сердечко под записью.
4. Нажмите на «Начать охоту».
Рандомайзер определит 40 победителей. Призеров ждут фрибеты, коины и скины. Размер наград определяется занятой позицией.
Место
Бонус
1
Медвежий нож + 100 000 коинов
2
Нож боуи + 100 000 коинов
3
Перчатки «Сломанный клык» + 100 000 коинов
4
StatTrak AWP + 100 000 коинов
5-10
Случайная аркана + 100 000 коинов
11-40
1000 ₽ фрибетов
От пользователей не требуется заключение пари или совершение ставок.
Скины и коины не требуют отыгрыша. Они начисляются без дополнительных условий. Полученные фрибеты работают в течение 7 суток с момента выдачи. Букмекерская контора не ограничивает коэффициенты использования, но ставить разрешено исключительно на ординар.
Ознакомьтесь с требованиями бонусной программы подробнее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Точное время подведения итогов не указано, но победителей определят до 1 ноября. Ждать до последнего и подписываться на Telegram-каналы 31 октября не стоит. Лучше выполнить условия заранее.
Плюсы
Минусы
|➕ Элементарные условия участия
|➖ Только 40 призеров
|➕ Разнообразие видов призов
|➕ Игроки из топ-10 получают коины
О гарантированном фрибете в указанной акции мечтать не приходится, но в целом условия простые. Игроку следует выполнить требования БК и положиться на удачу. Правила отыгрыша позволяют заиграть даже ставку с коэффициентом 1.01 и получить хоть и небольшой, но почти гарантированный выигрыш.