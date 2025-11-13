Золотые экспрессы от БК Марафон: ежедневные фрибеты до 18 000 рублей

Чтобы принять участие в промо, выполните инструкцию:

1. Залогиньтесь на сайте или в приложении БК.

2. Перейдите в раздел «Акции» и активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».

3. Разместите экспресс-пари на сумму от 1500 рублей с кэфом каждого исхода от 1.50.

4. Убедитесь, что пари рассчитано в рамках акционного дня.

Каждый участник промо «Золотые экспрессы», который выполняет все условия и выигрывает свое первое квалифицирующее экспресс-пари за день, получает фрибет 1500 рублей. Чтобы поощрить постоянных игроков, букмекер также начисляет дополнительные бонусы по итогам календарной недели.

Выигранные фрибеты за неделю Сумма дополнительного бонуса 3 3000 ₽ 4 4000 ₽ 5 5000 ₽ 6 6000 ₽ 7 7500 ₽

За календарную неделю участник промоакции «Золотые экспрессы» может получить до 18 000 рублей.