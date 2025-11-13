Золотые экспрессы от БК Марафон: ежедневные фрибеты до 18 000 рублей

Партнерский проект
«Золотые экспрессы» — это ежедневная акция от букмекерской конторы «Марафон». Участники получают фрибеты за успешные пари. За выигрышный экспресс начисляется 1500 рублей, в конце недели самые удачливые игроки получают дополнительно до 7500 рублей.
Чтобы принять участие в промо, выполните инструкцию:
1. Залогиньтесь на сайте или в приложении БК.
2. Перейдите в раздел «Акции» и активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».
3. Разместите экспресс-пари на сумму от 1500 рублей с кэфом каждого исхода от 1.50.
4. Убедитесь, что пари рассчитано в рамках акционного дня.
Каждый участник промо «Золотые экспрессы», который выполняет все условия и выигрывает свое первое квалифицирующее экспресс-пари за день, получает фрибет 1500 рублей. Чтобы поощрить постоянных игроков, букмекер также начисляет дополнительные бонусы по итогам календарной недели.
Выигранные фрибеты за неделю
Сумма дополнительного бонуса
3
3000 ₽
4
4000 ₽
5
5000 ₽
6
6000 ₽
7
7500 ₽
За календарную неделю участник промоакции «Золотые экспрессы» может получить до 18 000 рублей.
Применять фрибет разрешено исключительно через приложение для андроидов или мобильную версию сайта. Он действует на экспрессы с минимум 2 событиями и может использоваться для ставок до начала или во время матча. Фрибет активен 7 суток.
В таблице собраны главные критерии для участия.
Максимальный размер бонуса
18 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (23:59 МСК)
Новым клиентам теперь доступен специальный приветственный бонус от БК «Марафон». Фрибеты на сумму 11 111 рублей можно получить поэтапно.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый день предоставляется возможность заработать фрибет 1500 ₽
|➖ Фрибет применяется только в мобильной версии или в приложении букмекера
|➕ По завершении 7 дней доступно дополнительное поощрение
Для поклонников экспресс-пари акция станет настоящей находкой. Условия выполнимы, размер ставки и кэфы остаются в разумных пределах. Важно помнить, что учитывается только первое пари каждого дня с необходимыми параметрами.