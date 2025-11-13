Ведомости
Золотые экспрессы от БК Марафон: ежедневные фрибеты до 18 000 рублей

До 18 000 рублей для самых удачливых!

«Золотые экспрессы» — это ежедневная акция от букмекерской конторы «Марафон». Участники получают фрибеты за успешные пари. За выигрышный экспресс начисляется 1500 рублей, в конце недели самые удачливые игроки получают дополнительно до 7500 рублей.

Как получить бонус БК Марафон до 18 000 рублей в рамках акции Золотые экспрессы

Чтобы принять участие в промо, выполните инструкцию:

1. Залогиньтесь на сайте или в приложении БК.

2. Перейдите в раздел «Акции» и активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».

3. Разместите экспресс-пари на сумму от 1500 рублей с кэфом каждого исхода от 1.50.

4. Убедитесь, что пари рассчитано в рамках акционного дня.

Каждый участник промо «Золотые экспрессы», который выполняет все условия и выигрывает свое первое квалифицирующее экспресс-пари за день, получает фрибет 1500 рублей. Чтобы поощрить постоянных игроков, букмекер также начисляет дополнительные бонусы по итогам календарной недели.

Выигранные фрибеты за неделю

Сумма дополнительного бонуса

3

3000 ₽

4

4000 ₽

5

5000 ₽

6

6000 ₽

7

7500 ₽

За календарную неделю участник промоакции «Золотые экспрессы» может получить до 18 000 рублей.

Как отыграть бонус Марафона до 18 000 рублей за экспресс-пари

Применять фрибет разрешено исключительно через приложение для андроидов или мобильную версию сайта. Он действует на экспрессы с минимум 2 событиями и может использоваться для ставок до начала или во время матча. Фрибет активен 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона до 18 000 рублей

В таблице собраны главные критерии для участия.

Максимальный размер бонуса

18 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (23:59 МСК)

Новым клиентам теперь доступен специальный приветственный бонус от БК «Марафон». Фрибеты на сумму 11 111 рублей можно получить поэтапно.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Каждый день предоставляется возможность заработать фрибет 1500 ₽➖ Фрибет применяется только в мобильной версии или в приложении букмекера
➕ По завершении 7 дней доступно дополнительное поощрение 

Заключение

Для поклонников экспресс-пари акция станет настоящей находкой. Условия выполнимы, размер ставки и кэфы остаются в разумных пределах. Важно помнить, что учитывается только первое пари каждого дня с необходимыми параметрами.

Валентин Васильев

