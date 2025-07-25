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25 июля 22:44ГлавнаяБонусы
БК МелбетАкции

БК Мелбет: розыгрыш техники за подписку на Telegram-канал

-
Бонус
36 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте и выигрывайте топовые гаджеты!

Букмекерская компания «Мелбет» объявила розыгрыш ценных призов среди своих клиентов. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на официальный Telegram-канал БК. Акция проходит без необходимости совершать ставки или пополнять счет. Среди подарков – iPhone 16 Pro, AirPods 4, Xiaomi Redmi Watch 5 Active и другие популярные гаджеты.

Как присоединиться к розыгрышу БК Мелбет

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Пользователь сможет принять участие в акции после выполнения следующих требований:

1. Пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет на сайте «Мелбет».

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2. Откройте Telegram и подпишитесь на официальный канал букмекера.

3. Перейдите к посту с розыгрышем и нажмите кнопку для подтверждения участия.

Победители будут определены случайным образом 31 августа 2025 года. Уведомления о выигрыше поступят в личный кабинет и/или на электронную почту.

Место

Приз

1

Apple iPhone 16 Pro

2

Беспроводные наушники Apple AirPods 4

3

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

4-5

Умная колонка Яндекс.Станция

Как отыграть призы от БК Мелбет

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Техника будет передана победителям без каких-либо дополнительных условий. Полученные призы не подлежат отыгрышу. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

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Ниже вы найдете краткое описание ключевых требований акции.

Максимальный размер бонуса

iPhone 16 Pro

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

31.08.2025 (17:59 МСК)

Все актуальные акции и розыгрыши от БК «Мелбет» и других операторов собраны у нас на сайте.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ В пуле призов самая новейшая техника➖ Подарки достанутся лишь 5 победителям
➕ Нет обязательств по ставкам и пополнению счета 

Заключение

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Для участия достаточно иметь активный аккаунт в Melbet и оформить подписку на Telegram-канал букмекера. Попробовать свою удачу можно за пару секунд, но конкуренция за ценные призы ожидается серьезная.

Валентин Васильев

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