БК Мелбет: розыгрыш техники за подписку на Telegram-канал

Пользователь сможет принять участие в акции после выполнения следующих требований:

1. Пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет на сайте «Мелбет».

2. Откройте Telegram и подпишитесь на официальный канал букмекера.

3. Перейдите к посту с розыгрышем и нажмите кнопку для подтверждения участия.

Победители будут определены случайным образом 31 августа 2025 года. Уведомления о выигрыше поступят в личный кабинет и/или на электронную почту.