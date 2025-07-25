БК Мелбет: розыгрыш техники за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «Мелбет» объявила розыгрыш ценных призов среди своих клиентов. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на официальный Telegram-канал БК. Акция проходит без необходимости совершать ставки или пополнять счет. Среди подарков – iPhone 16 Pro, AirPods 4, Xiaomi Redmi Watch 5 Active и другие популярные гаджеты.
Пользователь сможет принять участие в акции после выполнения следующих требований:
1. Пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет на сайте «Мелбет».
2. Откройте Telegram и подпишитесь на официальный канал букмекера.
3. Перейдите к посту с розыгрышем и нажмите кнопку для подтверждения участия.
Победители будут определены случайным образом 31 августа 2025 года. Уведомления о выигрыше поступят в личный кабинет и/или на электронную почту.
Место
Приз
1
Apple iPhone 16 Pro
2
Беспроводные наушники Apple AirPods 4
3
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
4-5
Умная колонка Яндекс.Станция
Техника будет передана победителям без каких-либо дополнительных условий. Полученные призы не подлежат отыгрышу.
Ниже вы найдете краткое описание ключевых требований акции.
Максимальный размер бонуса
iPhone 16 Pro
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.08.2025 (17:59 МСК)
Все актуальные акции и розыгрыши от БК «Мелбет» и других операторов собраны у нас на сайте.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В пуле призов самая новейшая техника
|➖ Подарки достанутся лишь 5 победителям
|➕ Нет обязательств по ставкам и пополнению счета
Для участия достаточно иметь активный аккаунт в Melbet и оформить подписку на Telegram-канал букмекера. Попробовать свою удачу можно за пару секунд, но конкуренция за ценные призы ожидается серьезная.