БК PARI: фрибеты 1000 рублей и теннисная ракетка за подписку на Telegram-каналы

Для включения в список участников достаточно соблюсти пару условий:

1. Завести учетную запись в PARI, если у вас ее еще нет.

2. Подписаться на каналы TENNIS UNITED и PARI.

3. Отметить публикацию сердечком.

4. Кликнуть кнопку «Участвую».

Общий призовой фонд акции составляет 30 000 рублей. В день подведения итогов, 20 сентября, PARI случайным образом определит 30 участников, каждому из которых начислит фрибет номиналом 1000 рублей. Дополнительно среди всех претендентов будет разыграна теннисная ракетка Seven Six A2, которая достанется лишь 1 счастливчику.