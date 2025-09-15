БК PARI: фрибеты 1000 рублей и теннисная ракетка за подписку на Telegram-каналы

Ведомости
Фрибеты и ракетка уже ждут своих обладателей!

Стартует совместный розыгрыш от БК PARI и TENNIS UNITED. Участников ждут ценные призы, среди которых эксклюзивная ракетка Seven Six A2 и внушительный фонд фрибетов 30 000 рублей. Простые условия участия позволяют каждому любителю тенниса и ставок попробовать свои силы и побороться за подарки.

Как получить бонус PARI на 1000 рублей за подписку на тг-каналы

Свернуть

Для включения в список участников достаточно соблюсти пару условий:

1. Завести учетную запись в PARI, если у вас ее еще нет.

image not found

2. Подписаться на каналы TENNIS UNITED и PARI.

3. Отметить публикацию сердечком.

4. Кликнуть кнопку «Участвую».

Общий призовой фонд акции составляет 30 000 рублей. В день подведения итогов, 20 сентября, PARI случайным образом определит 30 участников, каждому из которых начислит фрибет номиналом 1000 рублей. Дополнительно среди всех претендентов будет разыграна теннисная ракетка Seven Six A2, которая достанется лишь 1 счастливчику.

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Победители найдут фрибет у себя на балансе. На использование дается 1 неделя с момента зачисления. Выбор событий и коэффициентов полностью свободный. Сделать ставку можно одиночным пари или собрать экспресс из нескольких исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

С ключевыми нюансами акции можно ознакомиться в таблице

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.09.2025 (14:00 МСК)

Любителям тенниса также стоит обратить внимание на промо «Мятный шлем» от БК PARI. Призом станет поездка на престижный турнир серии Большого шлема.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Игроков ждут фрибеты на 30 000 рублей и стильная ракетка➖ Подарки получат лишь 30 клиентов
➕ Принять участие можно без внесения денег на счет 

Заключение

Свернуть

Теннисная ракетка станет ценным и памятным призом для победителя. Фрибеты позволят попробовать свои силы в беттинге без лишнего риска. Простые и удобные правила их использования делают акцию привлекательной для всех участников.

Валентин Васильев

