БК Пари: фрибет 1111 рублей и футболка PARIVISION за подписку на Telegram-канал

1111 ₽ и футболка
Бонус
0 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Легкий путь к фрибету и мерчу!

Клиентам букмекера PARI предлагают принять участие в быстром Telegram-конкурсе без депозитов и ставок. Победителю достанется фрибет 1111 рублей и фирменная футболка команды PARIVISION. Выбор счастливчика будет сделан случайным образом среди подписчиков.

Как получить футболку PARIVISION и бонус Пари до 1111 рублей за подписку на тг-канал

Свернуть

Право на получение приза возникает после корректного выполнения следующих действий:

1. Открытие счета в БК PARI.

2. Подключение к Telegram-каналу PARI Pass.

3. Реакция под конкурсным постом.

4. Подтверждение участия через плашку «ФУТБОЛКА».

Определение обладателя призов запланировано на 27 февраля. Генератор случайных чисел выберет 1 клиента, которому достанутся:

  • Фрибет стоимостью 1111 рублей.
  • Фирменная футболка PARIVISION.

Как отыграть бонус Пари до 1111 рублей за участие в конкурсе от PARI Pass

Свернуть

Информация о механике применения фрибета появится после объявления победителя. Чаще всего срок действия составляет 7 дней. Использовать бонус можно на любые одиночные ставки и экспрессы без требований к минимальному кэфу.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1111 рублей от PARI

Свернуть

Существенные детали промо систематизированы в таблице.

Максимальный размер бонуса

1111 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.02.2026 (16:30 МСК)

Получить футболку можно исключительно в пределах РФ.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Розыгрыш открыт без необходимости вносить средства на счет или ставить на спортивные события➖ Приз достанется только 1 человеку
➕ Возможность получить фрибет и фирменный мерч команды 

Заключение

Свернуть

Комплект призов очень заманчивый, но ограничен 1 экземпляром. Легкость выполнения условий делает участие оправданным.

Валентин Васильев

