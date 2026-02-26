БК Пари: фрибет 1111 рублей и футболка PARIVISION за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Клиентам букмекера PARI предлагают принять участие в быстром Telegram-конкурсе без депозитов и ставок. Победителю достанется фрибет 1111 рублей и фирменная футболка команды PARIVISION. Выбор счастливчика будет сделан случайным образом среди подписчиков.
Право на получение приза возникает после корректного выполнения следующих действий:
1. Открытие счета в БК PARI.
2. Подключение к Telegram-каналу PARI Pass.
3. Реакция под конкурсным постом.
4. Подтверждение участия через плашку «ФУТБОЛКА».
Определение обладателя призов запланировано на 27 февраля. Генератор случайных чисел выберет 1 клиента, которому достанутся:
Информация о механике применения фрибета появится после объявления победителя. Чаще всего срок действия составляет 7 дней. Использовать бонус можно на любые одиночные ставки и экспрессы без требований к минимальному кэфу.
Существенные детали промо систематизированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
1111 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.02.2026 (16:30 МСК)
Получить футболку можно исключительно в пределах РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыш открыт без необходимости вносить средства на счет или ставить на спортивные события
|➖ Приз достанется только 1 человеку
|➕ Возможность получить фрибет и фирменный мерч команды
Комплект призов очень заманчивый, но ограничен 1 экземпляром. Легкость выполнения условий делает участие оправданным.