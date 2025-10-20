БК PARI: фрибеты 2500 рублей и арканы за подписку на Telegram-каналы

Ведомости
Получить бонус
Огромный призовой пул и редкие скины уже готовы к раздаче!

В честь старта турнира BLAST Slam IV букмекерская компания «ПАРИ» проводит акцию в Telegram. Для участия достаточно подписаться на каналы PARI Esports, ALOHADANCE и afoninje. Всего предусмотрено 50 призовых мест с различными наградами, включая арканы из Dota 2, игровые скины и фрибеты.

Как получить игровые арканы и бонус PARI до 2500 рублей за подписку на Telegram-каналы

Свернуть

Чтобы попасть в розыгрыш:

1. Создайте аккаунт в «ПАРИ», если его еще нет.

2. Подпишитесь на 3 Telegram-канала: PARI Esports, ALOHADANCE и afoninje.

3. Нажми кнопку «Забрать аркану» под публикацией в Telegram.

Все действия необходимо завершить до 10 ноября включительно. После этого букмекер случайным образом выберет 50 победителей.

Место

Приз

1

Tales of Ardalan Interdictor

2

Shadow in the Deep

3

Cult of the Demon Trickster

4

Provocation of Ruin

5

Disciple of the Wyrmwrought Flame

6-25

Arcana на выбор

26-40

Фрибет 2500 ₽

41-50

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 2500 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

После розыгрыша фрибеты автоматически появятся на балансе победителей. Использовать их можно в течение 7 дней с момента зачисления. Игрок сам выбирает, на какие события ставить и какие коэффициенты использовать. Ставку можно оформить в виде одиночного пари или составить экспресс из нескольких исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Таблица содержит всю необходимую информацию об условиях розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

10.11.2025 (18:00 МСК)

Фанаты киберспортивных дисциплин также могут пользоваться PARI PASS, чтобы регулярно получать подарки в виде фрибетов и игровых скинов.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Для победителей предусмотрены фрибеты и эксклюзивные арканы➖ Победители определяются случайным образом
➕ Отсутствует депозит 

Заключение

Свернуть

Промоакция радует впечатляющим призовым пулом. Фанатам Dota 2 достанутся особенно ценные награды. Участвовать элементарно, от игрока даже не требуется вносить депозит. Главное — не отменяйте подписки на каналы до завершения конкурса.

