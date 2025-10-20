БК PARI: фрибеты 2500 рублей и арканы за подписку на Telegram-каналы

В честь старта турнира BLAST Slam IV букмекерская компания «ПАРИ» проводит акцию в Telegram. Для участия достаточно подписаться на каналы PARI Esports, ALOHADANCE и afoninje. Всего предусмотрено 50 призовых мест с различными наградами, включая арканы из Dota 2, игровые скины и фрибеты.
Чтобы попасть в розыгрыш:
1. Создайте аккаунт в «ПАРИ», если его еще нет.
2. Подпишитесь на 3 Telegram-канала: PARI Esports, ALOHADANCE и afoninje.
3. Нажми кнопку «Забрать аркану» под публикацией в Telegram.
Все действия необходимо завершить до 10 ноября включительно. После этого букмекер случайным образом выберет 50 победителей.
Место
Приз
1
Tales of Ardalan Interdictor
2
Shadow in the Deep
3
Cult of the Demon Trickster
4
Provocation of Ruin
5
Disciple of the Wyrmwrought Flame
6-25
Arcana на выбор
26-40
Фрибет 2500 ₽
41-50
Фрибет 1000 ₽
После розыгрыша фрибеты автоматически появятся на балансе победителей. Использовать их можно в течение 7 дней с момента зачисления. Игрок сам выбирает, на какие события ставить и какие коэффициенты использовать. Ставку можно оформить в виде одиночного пари или составить экспресс из нескольких исходов.
Таблица содержит всю необходимую информацию об условиях розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.11.2025 (18:00 МСК)
Фанаты киберспортивных дисциплин также могут пользоваться PARI PASS, чтобы регулярно получать подарки в виде фрибетов и игровых скинов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для победителей предусмотрены фрибеты и эксклюзивные арканы
|➖ Победители определяются случайным образом
|➕ Отсутствует депозит
Промоакция радует впечатляющим призовым пулом. Фанатам Dota 2 достанутся особенно ценные награды. Участвовать элементарно, от игрока даже не требуется вносить депозит. Главное — не отменяйте подписки на каналы до завершения конкурса.