БК PARI: фрибеты 2500 рублей и арканы за подписку на Telegram-каналы

После розыгрыша фрибеты автоматически появятся на балансе победителей. Использовать их можно в течение 7 дней с момента зачисления. Игрок сам выбирает, на какие события ставить и какие коэффициенты использовать. Ставку можно оформить в виде одиночного пари или составить экспресс из нескольких исходов.