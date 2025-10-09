БК PARI и «БСКТБЛ»: фрибет 117 рублей за участие в розыгрыше

БК PARI и Telegram-канал «БСКТБЛ» проводят еженедельную акцию с раздачей фрибетов. На этот раз подписчики из топ-10 получат по 117 рублей. Бонус небольшой, но и условия символические. Для начисления фрибета нужно подписаться на паблик, прореагировать на пост и дождаться результатов розыгрыша.

Как получить бонус БК PARI на 117 рублей за подписку на Telegram-канал

Участие в конкурсе станет доступным после выполнения ряда условий:

1. Зарегистрируйтесь в PARI.

2. Подпишитесь на « БСКТБЛ ».

3. Найдите пост с розыгрышем.

4. Нажмите на сердечко и «Участвую!».

В последний день розыгрыша рандомайзер определит 10 победителей. Они получат по 117 рублей. Акция еженедельная с динамической суммой бонуса. Чтобы повлиять на фрибет в будущем, ставьте реакции под записями Telegram-канала «БСКТБЛ». От их количества зависит номинал разыгрываемых бонусов.