БК PARI и «БСКТБЛ»: фрибет 117 рублей за участие в розыгрыше

БК PARI и Telegram-канал «БСКТБЛ» проводят еженедельную акцию с раздачей фрибетов. На этот раз подписчики из топ-10 получат по 117 рублей. Бонус небольшой, но и условия символические. Для начисления фрибета нужно подписаться на паблик, прореагировать на пост и дождаться результатов розыгрыша.
Как получить бонус БК PARI на 117 рублей за подписку на Telegram-канал
Участие в конкурсе станет доступным после выполнения ряда условий:
1. Зарегистрируйтесь в PARI.
2. Подпишитесь на «БСКТБЛ».
3. Найдите пост с розыгрышем.
4. Нажмите на сердечко и «Участвую!».
В последний день розыгрыша рандомайзер определит 10 победителей. Они получат по 117 рублей. Акция еженедельная с динамической суммой бонуса. Чтобы повлиять на фрибет в будущем, ставьте реакции под записями Telegram-канала «БСКТБЛ». От их количества зависит номинал разыгрываемых бонусов.
Подробные условия использования начисленных фрибетов сообщат пользователям из топ-10 персонально. Представители Telegram-канала свяжутся с игроками и расскажут все нюансы отыгрыша.
Оценим главные правила конкурса подробнее.
Максимальный размер бонуса
117 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
14.10.2025
Точное время подведения итогов неизвестно. Чтобы не опоздать, советуем подтвердить участие в конкурсе заранее.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция бездепозитная
|➖ Только 10 фрибетов
|➕ Победителей определяет случай
|➖ Небольшой номинал бонуса
Конкурс получил максимально простые условия участия. Размер бонуса небольшой, но игроку не нужно вносить депозит или совершать другие действия. Достаточно подписаться на Telegram-канал и ждать подведения итогов.