БК PARI: фрибеты на 218 рублей за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI совместно с сообществом «Хоккейная Бессонница» запускает новый конкурс с общим фондом призов 2182 рубля. Каждый участник может выиграть фрибет номиналом 218 рублей.
Фрибет присуждается только тем, кто соблюдает все правила:
1. Имеет регистрацию в PARI.
2. Оформил подписку на Telegram-канал «Хоккейная Бессонница».
3. Поставил лайк в виде сердца под постом, чтобы подтвердить участие.
4. Кликнул «Участвую» для завершения регистрации в розыгрыше.
На прошлой неделе пользователи оставили 6 545 реакций. На основании этой активности разыгрывается 2182 фрибета. Победителями станут 10 участников. Каждый из которых получит по 218 рублей. Подведение итогов запланировано на 11.11.2025.
Игроку предоставляется неделя на использование фрибета. Выбор коэффициентов никак не ограничивается. Бонус действует на ординары и экспресс-ставки.
Ниже можно ознакомиться с важнейшими аспектами акции.
Максимальный размер бонуса
218 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.11.2025 (19:00 МСК)
Все Telegram-каналы PARI регулярно устраивают бездепозитные конкурсы.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие максимально простое и не требует денежных затрат
|➖ Количество победителей строго ограничено
|➕ Фрибеты начисляются быстро, их можно использовать по своему усмотрению
Промо от «Хоккейной Бессонницы» оставляет положительное впечатление благодаря своей доступности и ясным правилам. Сам процесс активации не занимает много времени. Стоит учитывать, что выигрыш достанется ограниченному числу участников.