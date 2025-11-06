БК PARI: фрибеты на 218 рублей за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Ведомости
Конкурс только для подписчиков «Хоккейной Бессонницы»!

Букмекерская компания PARI совместно с сообществом «Хоккейная Бессонница» запускает новый конкурс с общим фондом призов 2182 рубля. Каждый участник может выиграть фрибет номиналом 218 рублей.

Как получить бонус от PARI на 218 рублей за подписку на Хоккейную бессонницу

Свернуть

Фрибет присуждается только тем, кто соблюдает все правила:

1. Имеет регистрацию в PARI.

2. Оформил подписку на Telegram-канал «Хоккейная Бессонница».

3. Поставил лайк в виде сердца под постом, чтобы подтвердить участие.

4. Кликнул «Участвую» для завершения регистрации в розыгрыше.

На прошлой неделе пользователи оставили 6 545 реакций. На основании этой активности разыгрывается 2182 фрибета. Победителями станут 10 участников. Каждый из которых получит по 218 рублей. Подведение итогов запланировано на 11.11.2025.

Как отыграть бонус PARI на 218 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Игроку предоставляется неделя на использование фрибета. Выбор коэффициентов никак не ограничивается. Бонус действует на ординары и экспресс-ставки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 218 рублей от PARI

Свернуть

Ниже можно ознакомиться с важнейшими аспектами акции.

Максимальный размер бонуса

218 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.11.2025 (19:00 МСК)

Все Telegram-каналы PARI регулярно устраивают бездепозитные конкурсы.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие максимально простое и не требует денежных затрат➖ Количество победителей строго ограничено
➕ Фрибеты начисляются быстро, их можно использовать по своему усмотрению 

Заключение

Свернуть

Промо от «Хоккейной Бессонницы» оставляет положительное впечатление благодаря своей доступности и ясным правилам. Сам процесс активации не занимает много времени. Стоит учитывать, что выигрыш достанется ограниченному числу участников.

Валентин Васильев

