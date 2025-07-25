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25 июля 22:16ГлавнаяБонусы
БК PARIБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 489 рублей за подписку на Telegram-канал

489 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Никаких ставок, никаких вложений, только реакция под постом!

В официальном Telegram-канале PARI стартовал очередной розыгрыш фрибетов на сумму 24 450 рублей. Для участия подпишитесь на страницу и отметьте пост реакцией. Среди всех участников случайным образом выберут 50 победителей. Каждый получит фрибет номиналом 489 рублей.

Как получить бонус PARI на 489 рублей за подписку на тг-канал

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Чтобы попасть в число участников, достаточно выполнить несколько простых условий:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы.

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2. Перейдите в Telegram и подпишитесь на официальный канал букмекера.

3. Найдите конкурсный пост и оставьте реакцию.

4. Кликните по кнопке «ХОЧУ» под публикацией.

Общий призовой фонд акции составляет 24 450 рублей. Он будет поделен между 50 случайно выбранными участниками. Каждый победитель получит фрибет от БК PARI номиналом 489 рублей. Итоги конкурса организаторы подведут 29 июля в 18:00 МСК.

Как отыграть бонус PARI на 489 рублей за участие в конкурсе

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Если ваше имя окажется в списке победителей, фрибет в размере 489 рублей будет автоматически зачислен на игровой счет. С этого момента у вас будет ровно 7 дней на его использование. Выбрать можно любое спортивное событие. Ограничений по коэффициенту нет, разрешены ординары и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Вся важная информация по розыгрышу представлена в наглядной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

489 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.07.2025 (17:59 МСК)

Розыгрыши бонусов от PARI в Telegram стали еженедельной традицией.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Простой и быстрый формат участия➖ Количество фрибетов ограниченно
➕ Размер призового фонда зависит от активности игроков 

Заключение

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PARI делает розыгрыши фрибетов хорошей традицией — новые акции запускаются каждую среду. Призовой фонд напрямую зависит от активности подписчиков. Чем больше реакций, тем весомее бонусы в следующий раз.

Валентин Васильев

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