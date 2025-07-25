Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 489 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В официальном Telegram-канале PARI стартовал очередной розыгрыш фрибетов на сумму 24 450 рублей. Для участия подпишитесь на страницу и отметьте пост реакцией. Среди всех участников случайным образом выберут 50 победителей. Каждый получит фрибет номиналом 489 рублей.
Чтобы попасть в число участников, достаточно выполнить несколько простых условий:
1. Создайте аккаунт в БК PARI или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы.
2. Перейдите в Telegram и подпишитесь на официальный канал букмекера.
3. Найдите конкурсный пост и оставьте реакцию.
4. Кликните по кнопке «ХОЧУ» под публикацией.
Общий призовой фонд акции составляет 24 450 рублей. Он будет поделен между 50 случайно выбранными участниками. Каждый победитель получит фрибет от БК PARI номиналом 489 рублей. Итоги конкурса организаторы подведут 29 июля в 18:00 МСК.
Если ваше имя окажется в списке победителей, фрибет в размере 489 рублей будет автоматически зачислен на игровой счет. С этого момента у вас будет ровно 7 дней на его использование. Выбрать можно любое спортивное событие. Ограничений по коэффициенту нет, разрешены ординары и экспрессы.
Вся важная информация по розыгрышу представлена в наглядной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
489 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.07.2025 (17:59 МСК)
Розыгрыши бонусов от PARI в Telegram стали еженедельной традицией.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простой и быстрый формат участия
|➖ Количество фрибетов ограниченно
|➕ Размер призового фонда зависит от активности игроков
PARI делает розыгрыши фрибетов хорошей традицией — новые акции запускаются каждую среду. Призовой фонд напрямую зависит от активности подписчиков. Чем больше реакций, тем весомее бонусы в следующий раз.