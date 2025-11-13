БК PARI: фрибеты на 218 рублей за подписку на Telegram-канал TNNS

Партнерский проект
Telegram-канал TNNS запускает привычный еженедельный конкурс с розыгрышем фрибетов. За минувшие 7 дней посты собрали 6538 реакций. Поэтому админы проекта распределят между участниками промоакции 2179 рублей фрибетами. Подарки получит лишь 10 игроков.
От пользователя требуется выполнить 4 действия. Игроку важно именно показать активность. Никаких депозитов делать не нужно:
1. Стать пользователем БК PARI.
2. Оформить подписку на проект TNNS.
3. Поставить на🔥под записью.
4. Кликнуть на «Участвовать».
Из базы претендентов случайным образом выберут победителей конкурса. Сформированный призовой фонд распределят между 10 счастливчиками. Каждый из них заберет по 218 рублей в виде фрибетов.
Бездепозитные фрибеты даются на 7 суток. Букмекер разрешает ставить бонус ординаром и экспрессом. Кэфы не играют никакой роли, разрешается выбирать даже минимальные значения.
Все значительные подробности промоакции перечислены в таблице.
Максимальный размер бонуса
218 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (19:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Легкие условия для участников
|➖ Предусматривается 10 победителей
|➕ У фрибета не лимитируются кэфы использования
|➖ Размеры бонуса — всего 218 ₽
Акция отличается простой механикой участия. Игрокам нужно только показать небольшую активность в Telegram и положиться на удачу. Если повезет, удастся забрать приятный приз и использовать его для ставок.