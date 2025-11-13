Ведомости
13 ноября
БК PARI
БК PARI: фрибеты на 218 рублей за подписку на Telegram-канал TNNS

218 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Простой розыгрыш для читателей канала TNNS

Telegram-канал TNNS запускает привычный еженедельный конкурс с розыгрышем фрибетов. За минувшие 7 дней посты собрали 6538 реакций. Поэтому админы проекта распределят между участниками промоакции 2179 рублей фрибетами. Подарки получит лишь 10 игроков. 

Как получить бонус PARI на 218 рублей за подписку на Telegram-канал TNNS

Свернуть

От пользователя требуется выполнить 4 действия. Игроку важно именно показать активность. Никаких депозитов делать не нужно:

1. Стать пользователем БК PARI.

2. Оформить подписку на проект TNNS

3. Поставить на🔥под записью

4. Кликнуть на «Участвовать».

Из базы претендентов случайным образом выберут победителей конкурса. Сформированный призовой фонд распределят между 10 счастливчиками. Каждый из них заберет по 218 рублей в виде фрибетов.

Как отыграть бонус PARI на 218 рублей за победу в розыгрыше Telegram-канала TNNS

Свернуть

Бездепозитные фрибеты даются на 7 суток. Букмекер разрешает ставить бонус ординаром и экспрессом. Кэфы не играют никакой роли, разрешается выбирать даже минимальные значения. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 218 рублей от PARI

Свернуть

Все значительные подробности промоакции перечислены в таблице. 

Максимальный размер бонуса

218 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (19:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Легкие условия для участников➖ Предусматривается 10 победителей
➕ У фрибета не лимитируются кэфы использования➖ Размеры бонуса — всего 218 ₽

Заключение

Свернуть

Акция отличается простой механикой участия. Игрокам нужно только показать небольшую активность в Telegram и положиться на удачу. Если повезет, удастся забрать приятный приз и использовать его для ставок. 

Валентин Васильев

