Царь горы от БК PARI: фрибеты до 11 500 рублей за ставки на BLAST Rivals 2025

Игрок может принять участие в предложении, если выполнит все условия:

1. Зарегистрируется на официальном сайте букмекерской конторы (только для игроков, у которых нет аккаунта).

2. Пройдет процедуру идентификации личности.

3. Активирует бонусное предложение в личном кабинете.

4. Оформит ординар или экспресс на события BLAST Rivals Fall 2025 с минимальной суммой от 1000 рублей и коэффициентом не ниже 1.50.

Игрок получает билеты за каждое пари на матчи турнира. Количество купонов соответствует сумме ставки округленной до тысячи в меньшую сторону. Например, за прогноз на 5000 рублей начисляется 5 билетов, за 4800 рублей — 4 билета. Для участия в ежедневном розыгрыше фрибетов необходимо накопить минимум 5 купонов.

Уровень Количество победителей Сумма фрибета Общий процент от числа участников 1 110 500 ₽ 68.75% 2 10 1500 ₽ 6.25% 3 10 3000 ₽ 6.25% 4 10 4500 ₽ 6.25% 5 10 6000 ₽ 6.25% 6 10 11 500 ₽ 6.25%

Если в группе меньше участников, чем фрибетов, сумма распределяется пропорционально. Победители внутри уровня выбираются по времени совершения ставки. Кто оформил пари раньше, тот и получает фрибет первым.