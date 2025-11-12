Царь горы от БК PARI: фрибеты до 11 500 рублей за ставки на BLAST Rivals 2025

Партнерский проект
Акция «Царь Горы» от БК PARI позволяет участникам зарабатывать фрибеты за ставки на матчи BLAST Rivals Fall 2025. Лучшие игроки ежедневно получают бонусы от 500 до 11 500 рублей.
Игрок может принять участие в предложении, если выполнит все условия:
1. Зарегистрируется на официальном сайте букмекерской конторы (только для игроков, у которых нет аккаунта).
2. Пройдет процедуру идентификации личности.
3. Активирует бонусное предложение в личном кабинете.
4. Оформит ординар или экспресс на события BLAST Rivals Fall 2025 с минимальной суммой от 1000 рублей и коэффициентом не ниже 1.50.
Игрок получает билеты за каждое пари на матчи турнира. Количество купонов соответствует сумме ставки округленной до тысячи в меньшую сторону. Например, за прогноз на 5000 рублей начисляется 5 билетов, за 4800 рублей — 4 билета. Для участия в ежедневном розыгрыше фрибетов необходимо накопить минимум 5 купонов.
Уровень
Количество победителей
Сумма фрибета
Общий процент от числа участников
1
110
500 ₽
68.75%
2
10
1500 ₽
6.25%
3
10
3000 ₽
6.25%
4
10
4500 ₽
6.25%
5
10
6000 ₽
6.25%
6
10
11 500 ₽
6.25%
Если в группе меньше участников, чем фрибетов, сумма распределяется пропорционально. Победители внутри уровня выбираются по времени совершения ставки. Кто оформил пари раньше, тот и получает фрибет первым.
Фрибет действует в течение 3 дней с момента зачисления на счет игрока. Использовать его можно только для 1 пари (одиночного или множественного) в разделе «Киберспорт». Коэффициент выбранного события должен быть не ниже 1.70.
Вся ключевая информация об акции представлена в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
11 500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Ставки с кэшаутом, системами, бонусным балансом или фрибетом в расчет не идут. Игрок получает билеты только за реальные пари на турнир BLAST Rivals Fall 2025.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы распределяются каждый день
|➖ Фрибеты сгорают быстро — на использование дается 3 суток
|➕ Даже проигрышная ставка идет в зачет
Один из заключительных мировых турниров года по CS2 проходит в Гонконге. Бетторы получают шанс участвовать в ежедневном распределении фрибетов без ограничений по количеству попыток. Важно учитывать, что минимальная ставка для участия начинается от 1000 рублей, однако для получения билета потребуется проставить сумму в 5 раз больше.