Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 2 000 000 рублей за прогноз и депозит

Чтобы присоединиться к акции, следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на платформе PARI.

2. Пройдите идентификацию, если еще не подтвердили личность.

3. Откройте страницу акции «Угадай минуту первого гола».

4. Выберите, на какой минуте в финале ПСЖ — «Интер» мяч впервые окажется в сетке.

5. Нажмите «Подтвердить» и ждите стартового свистка.

Если гол, на ваш взгляд, будет забит в компенсированное время первого тайма — укажите «45», второго — выбирайте «90». Матч завершится 0:0 в основное время — «Без голов».

Список победителей опубликуют 01.06.2025 на сайте PARI. Чтобы получить фрибет, пользователь должен пополнить счет на сумму выигрыша (до 10 000 рублей) в течение 5 дней. После этого игрок сможет активировать бонус.

Размер фрибета составляет 2 000 000 рублей. Если правильный прогноз сделают несколько участников, призовой фонд будет поделен между всеми победителями поровну.