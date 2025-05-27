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27 мая 12:34ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции

Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 2 000 000 рублей за прогноз и депозит

2000000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
10 000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поверь соей интуиции и получи фрибет!

Финал Лиги чемпионов — это событие, которое приковывает внимание всего футбольного мира. В честь встречи ПСЖ — «Интер» букмекерская компания PARI запускает акцию «Угадай минуту первого гола» с внушительным призовым фондом — 2 000 000 рублей. Сделайте точный прогноз — получите фрибет. 

Как получить бонус PARI за прогноз и депозит

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Чтобы присоединиться к акции, следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на платформе PARI.

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2. Пройдите идентификацию, если еще не подтвердили личность.

3. Откройте страницу акции «Угадай минуту первого гола».

4. Выберите, на какой минуте в финале ПСЖ — «Интер» мяч впервые окажется в сетке.

5. Нажмите «Подтвердить» и ждите стартового свистка.

Если гол, на ваш взгляд, будет забит в компенсированное время первого тайма — укажите «45», второго — выбирайте «90». Матч завершится 0:0 в основное время — «Без голов».

Список победителей опубликуют 01.06.2025 на сайте PARI. Чтобы получить фрибет, пользователь должен пополнить счет на сумму выигрыша (до 10 000 рублей) в течение 5 дней. После этого игрок сможет активировать бонус.

Размер фрибета составляет 2 000 000 рублей. Если правильный прогноз сделают несколько участников, призовой фонд будет поделен между всеми победителями поровну.

Как отыграть бонус PARI

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Фрибет действует 5 дней с момента получения. Его можно использовать только на 1 пари типа ординар или экспресс. Если депозит не внесен в течение 5 дней после объявления победителей, фрибет не начисляется.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Чтобы получить выплату, следуйте инструкции

  1. В верхнем меню сайта PARI справа нажмите на кнопку с текущим балансом.
  2. Выберите опцию «Вывод средств» и укажите способ.
  3. Введите сумму, которую хотите снять.
  4. Нажмите кнопку «Продолжить».
  5. Подтвердите операцию кодом из SMS.

Если при регистрации пользователь прошел только частичную верификацию, БК «Пари» может потребовать пройти полную проверку личности для выплаты.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Акция доступна только на ограниченный срок и требует ставок с определенными коэффициентами.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

До 10 000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

31.05.2025 (22:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса за прогноз и депозит от PARI

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Пропускать финальную игру Лиги чемпионов нельзя. Это один из самых захватывающих матчей сезона. «Пари Сен-Жермен» и «Интернационале» уже доказали, что заслуживают трофей. Лично я буду болеть за итальянцев — это команда с характером.

Я внимательно проанализировал последние матчи обеих команд и выделил, в какие минуты чаще всего забиваются голы. Теперь остается только ждать самой игры и наслаждаться зрелищем. Акция от PARI — увлекательное предложение, она заставляет не только анализировать, но и включить интуицию. Такое сочетание делает процесс прогнозирования особенно интересным.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Не пропускайте следующие важные детали:

  • Бонус не начисляется, если отсутствует полная идентификация.
  • Фрибет сгорает, если пропущен срок для внесения депозита.
  • Ставки типа система не принимаются для отыгрыша бонуса.

При ошибках на сайте или сбоях при вводе данных, свяжитесь с поддержкой PARI.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие в акции может любой пользователь PARI➖ Чтобы забрать приз, нужно внести депозит до 10 000 рублей
➕ Выиграть фрибет способны все бетторы с правильным прогнозом 

Сравнение бонуса PARI Угадай минуту первого гола с бонусами других БК

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Существуют и другие лицензированные букмекеры с интересными бонусами. Рассмотрим, что они предлагают.

Условия

BetBoom

Леон

Winline

Название

Майский Fest

Битва финалов

Секретный промокод

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

20 000 ₽

500 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.30

1.01

Срок отыгрыша

Индивидуально

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

500 ₽

5000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

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Заключение

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Интуиция может принести вам солидный фрибет, точный размер которого заранее никто не знает. Сколько участников смогут угадать минуту первого взятия ворот — загадка. Это значит, что шансы на победу есть у каждого. Букмекерской конторе «Пари» удалось выйти за рамки обычных бонусных предложений, подготовив действительно необычную акцию. 

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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