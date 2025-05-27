Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 2 000 000 рублей за прогноз и депозит

Партнерский проект
Финал Лиги чемпионов — это событие, которое приковывает внимание всего футбольного мира. В честь встречи ПСЖ — «Интер» букмекерская компания PARI запускает акцию «Угадай минуту первого гола» с внушительным призовым фондом — 2 000 000 рублей. Сделайте точный прогноз — получите фрибет.
Чтобы присоединиться к акции, следуйте инструкции:
1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на платформе PARI.
2. Пройдите идентификацию, если еще не подтвердили личность.
3. Откройте страницу акции «Угадай минуту первого гола».
4. Выберите, на какой минуте в финале ПСЖ — «Интер» мяч впервые окажется в сетке.
5. Нажмите «Подтвердить» и ждите стартового свистка.
Если гол, на ваш взгляд, будет забит в компенсированное время первого тайма — укажите «45», второго — выбирайте «90». Матч завершится 0:0 в основное время — «Без голов».
Список победителей опубликуют 01.06.2025 на сайте PARI. Чтобы получить фрибет, пользователь должен пополнить счет на сумму выигрыша (до 10 000 рублей) в течение 5 дней. После этого игрок сможет активировать бонус.
Размер фрибета составляет 2 000 000 рублей. Если правильный прогноз сделают несколько участников, призовой фонд будет поделен между всеми победителями поровну.
Фрибет действует 5 дней с момента получения. Его можно использовать только на 1 пари типа ординар или экспресс. Если депозит не внесен в течение 5 дней после объявления победителей, фрибет не начисляется.
Чтобы получить выплату, следуйте инструкции
Если при регистрации пользователь прошел только частичную верификацию, БК «Пари» может потребовать пройти полную проверку личности для выплаты.
Акция доступна только на ограниченный срок и требует ставок с определенными коэффициентами.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
До 10 000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
31.05.2025 (22:00 МСК)
Пропускать финальную игру Лиги чемпионов нельзя. Это один из самых захватывающих матчей сезона. «Пари Сен-Жермен» и «Интернационале» уже доказали, что заслуживают трофей. Лично я буду болеть за итальянцев — это команда с характером.
Я внимательно проанализировал последние матчи обеих команд и выделил, в какие минуты чаще всего забиваются голы. Теперь остается только ждать самой игры и наслаждаться зрелищем. Акция от PARI — увлекательное предложение, она заставляет не только анализировать, но и включить интуицию. Такое сочетание делает процесс прогнозирования особенно интересным.
Не пропускайте следующие важные детали:
При ошибках на сайте или сбоях при вводе данных, свяжитесь с поддержкой PARI.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие в акции может любой пользователь PARI
|➖ Чтобы забрать приз, нужно внести депозит до 10 000 рублей
|➕ Выиграть фрибет способны все бетторы с правильным прогнозом
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Интуиция может принести вам солидный фрибет, точный размер которого заранее никто не знает. Сколько участников смогут угадать минуту первого взятия ворот — загадка. Это значит, что шансы на победу есть у каждого. Букмекерской конторе «Пари» удалось выйти за рамки обычных бонусных предложений, подготовив действительно необычную акцию.
Партнерский проект