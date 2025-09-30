Шесть шайб от Балтбет: 200 ₽ за выигрышные ставки на хоккей

Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию «Шесть шайб» и выдает фрибеты за выигрышные ставки на хоккей. Оператор засчитывает одиночные пари с коэффициентом от 1.40. Акция завершится 6 октября 2025-го.
Для участия в промоакции «Шесть шайб» беттору требуется:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в «Балтбет».
2. Найти акцию «Шесть шайб», согласиться с условиями и заключить ординар на хоккей.
3. Выиграть 6 раз.
Минимальная сумма ставки — 200 рублей. Минимальный коэффициент ординара — 1.40.
На выполнение условий конторы отводится 3 суток. В случае успеха нужно кликнуть по кнопке и забрать начисленный фрибет.
Букмекерская контора не раскрывает условия отыгрыша. Они станут известны после получения фрибета. Оператор сообщит диапазон коэффициентов, типы ставок и остальные требования.
Букмекерская контора ввела ряд ограничений, о которых стоит поговорить подробнее.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Станет известен после начисления фрибета
Срок окончания акции
06.10.2025
Оператор засчитывает ставки через сайт и мобильное приложение. Пари, заключенные в ППС «Балтбет», не учитываются в прогрессе. После активации бонуса на выполнение задания отводится 3 дня.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия для бетторов
|➖ Размер бонуса составляет 200 ₽
|➕ Можно ставить на любые чемпионаты
|➖ Учитываются только выигрышные пари
Букмекер засчитывает только победные ставки, поэтому сильно рисковать и ставить на высокие коэффициенты не стоит. Лучше играть по минимально допустимому порогу — 1.40. С ростом кэфа снижается вероятность выигрыша. В результате на игрока перекладываются дополнительные риски.