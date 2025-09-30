Шесть шайб от Балтбет: 200 ₽ за выигрышные ставки на хоккей

Букмекер засчитывает только победные ставки, поэтому сильно рисковать и ставить на высокие коэффициенты не стоит. Лучше играть по минимально допустимому порогу — 1.40. С ростом кэфа снижается вероятность выигрыша. В результате на игрока перекладываются дополнительные риски.