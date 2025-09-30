Ведомости
30 сентября 14:47ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Шесть шайб от Балтбет: 200 ₽ за выигрышные ставки на хоккей

200 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
В разгар сезона забирай фрибет на 200 рублей

Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию «Шесть шайб» и выдает фрибеты за выигрышные ставки на хоккей. Оператор засчитывает одиночные пари с коэффициентом от 1.40. Акция завершится 6 октября 2025-го. 

Как получить бонус от Балтбет на 200 рублей за выигрышные ставки на хоккей

Свернуть

Для участия в промоакции «Шесть шайб» беттору требуется:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в «Балтбет».

2. Найти акцию «Шесть шайб», согласиться с условиями и заключить ординар на хоккей.

3. Выиграть 6 раз.

Минимальная сумма ставки — 200 рублей. Минимальный коэффициент ординара — 1.40. 

На выполнение условий конторы отводится 3 суток. В случае успеха нужно кликнуть по кнопке и забрать начисленный фрибет. 

Как отыграть бонус Балтбет на 200 рублей за выигрышные ставки на хоккей

Свернуть

Букмекерская контора не раскрывает условия отыгрыша. Они станут известны после получения фрибета. Оператор сообщит диапазон коэффициентов, типы ставок и остальные требования. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Букмекерская контора ввела ряд ограничений, о которых стоит поговорить подробнее.

Максимальный размер бонуса

200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Станет известен после начисления фрибета

Срок окончания акции

06.10.2025 

Оператор засчитывает ставки через сайт и мобильное приложение. Пари, заключенные в ППС «Балтбет», не учитываются в прогрессе. После активации бонуса на выполнение задания отводится 3 дня. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные условия для бетторов➖ Размер бонуса составляет 200 ₽
➕ Можно ставить на любые чемпионаты➖ Учитываются только выигрышные пари

Заключение

Свернуть

Букмекер засчитывает только победные ставки, поэтому сильно рисковать и ставить на высокие коэффициенты не стоит. Лучше играть по минимально допустимому порогу — 1.40. С ростом кэфа снижается вероятность выигрыша. В результате на игрока перекладываются дополнительные риски.

Валентин Васильев

Смотреть всё

