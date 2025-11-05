Царь горы от PARI: до 7500 рублей фрибетом за ставки на матчи IEM Chengdu 2025

Для участия в бонусном предложении букмекерской конторы игроку следует:

1. Сделать аккаунт у оператора.

2. Открыть промоакцию «Царь горы» и согласиться с участием.

3. Делать ставки на матчи IEM Chengdu 2025.

Учитываются пари с минимальным кэфом от 1.50. За каждую проставленную 1000 рублей пользователь получит 1 билет. Для участия в ежедневном розыгрыше нужно в сумме поставить не менее 5000. Размер фрибета зависит от группы, в которую попал пользователь.

Уровень Число победителей Номинал фрибета 1 110 500 ₽ 2 10 1000 ₽ 3 10 2000 ₽ 4 10 3000 ₽ 5 10 4000 ₽ 6 10 7000 ₽

Организатор определяет победителей внутри группы в зависимости от скорости заключения достаточного числа квалификационных пари.

В зачет попадают ординары и экспрессы. В последнем случае все матчи купона должны быть по турниру IEM Chengdu 2025.