Царь горы от PARI: до 7500 рублей фрибетом за ставки на матчи IEM Chengdu 2025

БК PARI разыграет призовой фонд на 1 600 000 рублей между любителями киберспорта. Для участия в акции необходимо ставить на матчи IEM Chengdu 2025. Ежедневно можно получать до 7500 рублей фрибетами.
Для участия в бонусном предложении букмекерской конторы игроку следует:
1. Сделать аккаунт у оператора.
2. Открыть промоакцию «Царь горы» и согласиться с участием.
3. Делать ставки на матчи IEM Chengdu 2025.
Учитываются пари с минимальным кэфом от 1.50. За каждую проставленную 1000 рублей пользователь получит 1 билет. Для участия в ежедневном розыгрыше нужно в сумме поставить не менее 5000. Размер фрибета зависит от группы, в которую попал пользователь.
Уровень
Число победителей
Номинал фрибета
1
110
500 ₽
2
10
1000 ₽
3
10
2000 ₽
4
10
3000 ₽
5
10
4000 ₽
6
10
7000 ₽
Организатор определяет победителей внутри группы в зависимости от скорости заключения достаточного числа квалификационных пари.
В зачет попадают ординары и экспрессы. В последнем случае все матчи купона должны быть по турниру IEM Chengdu 2025.
На отыгрыш фрибета по промоакции «Царь горы» отводится 3 дня. БК принимает ставки на ординары и экспрессы с минимальным коэффициентом от 1.70. Учитываются только киберспортивные соревнования. Применить бонус на другие пари не получится.
Подробности промоакции «Царь горы» собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
7500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневный розыгрыш фрибетов
|➖ Акция подходит только любителям CS2
|➕ Минимальный коэффициент квалификационной ставки — 1.50
Бонус «Царь горы» подойдет тем, кто планировал ставить на матчи IEM Chengdu 2025. За активность букмекерская контора начислит фрибеты, которые получится использовать для киберспортивных матчей. БК учитывает проигрыши и победы.