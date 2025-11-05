Ведомости
Виртуальный десяток от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за ординары на киберфутбол

Сделайте 10 успешных ставок и активируйте фрибет!

БК «Балтбет» решила подогреть интерес к киберфутболу и запустила свежую акцию под названием «Виртуальный десяток». Игрокам предлагается собрать 10 победных ординаров и за это получить фрибет номиналом от 150 рублей. 

Как получить бонус Балтбет от 150 рублей по акции Виртуальный десяток

Свернуть

Для активации бонуса игроку предстоит соблюсти набор правил:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или создайте новый профиль, если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Откройте промостраницу «Виртуальный десяток» и нажмите кнопку участия, чтобы запустить отсчет акционного периода.

3. В течение 3 дней оформите 10 победных одиночных ставок на матчи киберфутбола. 

4. Каждое пари должно соответствовать параметрам по коэффициенту и сумме — от 1.30 и от 50 рублей соответственно.

За выполненное задание букмекер начислит бесплатную ставку номиналом от 150 рублей. Точный размер фрибета определяется отдельно для каждого участника.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за ординары на киберфутбол

Свернуть

Фрибет остается активным ровно месяц с момента появления в аккаунте. После этого срока он сгорает. Разрешается ставить ординар или экспресс. Главное требование — общий коэффициент купона должен укладываться в рамки от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Свернуть

Ниже перечислены основные нюансы использования фрибета, о которых стоит помнить.

Максимальный размер бонуса

От 150 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

Как только условия будут выполнены, бонус мгновенно появляется в корзине.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет начисляется всем, кто выполнит условия. Без розыгрышей и рандомов➖ Нужно выигрывать, а не просто ставить
➕ Низкий порог входа — 50 ₽ 

Заключение

Свернуть

Акция предъявляет к игрокам серьезные требования. Собрать 10 выигрышных ординаров на киберфутбол всего за 3 дня удастся не каждому. При этом размер фрибета остается умеренным. Прежде чем участвовать, стоит объективно оценить свои силы.

Валентин Васильев

