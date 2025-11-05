Виртуальный десяток от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за ординары на киберфутбол

Партнерский проект
БК «Балтбет» решила подогреть интерес к киберфутболу и запустила свежую акцию под названием «Виртуальный десяток». Игрокам предлагается собрать 10 победных ординаров и за это получить фрибет номиналом от 150 рублей.
Для активации бонуса игроку предстоит соблюсти набор правил:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или создайте новый профиль, если вы еще не являетесь клиентом букмекера.
2. Откройте промостраницу «Виртуальный десяток» и нажмите кнопку участия, чтобы запустить отсчет акционного периода.
3. В течение 3 дней оформите 10 победных одиночных ставок на матчи киберфутбола.
4. Каждое пари должно соответствовать параметрам по коэффициенту и сумме — от 1.30 и от 50 рублей соответственно.
За выполненное задание букмекер начислит бесплатную ставку номиналом от 150 рублей. Точный размер фрибета определяется отдельно для каждого участника.
Фрибет остается активным ровно месяц с момента появления в аккаунте. После этого срока он сгорает. Разрешается ставить ординар или экспресс. Главное требование — общий коэффициент купона должен укладываться в рамки от 1.40 до 100.00.
Ниже перечислены основные нюансы использования фрибета, о которых стоит помнить.
Максимальный размер бонуса
От 150 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Как только условия будут выполнены, бонус мгновенно появляется в корзине.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет начисляется всем, кто выполнит условия. Без розыгрышей и рандомов
|➖ Нужно выигрывать, а не просто ставить
|➕ Низкий порог входа — 50 ₽
Акция предъявляет к игрокам серьезные требования. Собрать 10 выигрышных ординаров на киберфутбол всего за 3 дня удастся не каждому. При этом размер фрибета остается умеренным. Прежде чем участвовать, стоит объективно оценить свои силы.