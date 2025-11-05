Виртуальный десяток от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за ординары на киберфутбол

Для активации бонуса игроку предстоит соблюсти набор правил:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или создайте новый профиль, если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Откройте промостраницу «Виртуальный десяток» и нажмите кнопку участия, чтобы запустить отсчет акционного периода.

3. В течение 3 дней оформите 10 победных одиночных ставок на матчи киберфутбола.

4. Каждое пари должно соответствовать параметрам по коэффициенту и сумме — от 1.30 и от 50 рублей соответственно.

За выполненное задание букмекер начислит бесплатную ставку номиналом от 150 рублей. Точный размер фрибета определяется отдельно для каждого участника.