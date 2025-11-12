Ведомости
БК Winline: ежедневный розыгрыш промокодов на внутриигровые скины

Промо для настоящих фанатов киберспорта!

У букмекерской компании Winline началась Черная пятница. Пользователи телеграм-канала Winline Standoff 2 могут побороться за ежедневные промокоды на внутриигровые предметы. Для участия достаточно комментировать посты, ставить реакции и подписаться на канал.

Как получить промокод от Winline за комментарий и подписку

Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно выполнить минимальные условия:

1. Станьте клиентом БК Winline, если не сделали этого раньше.

2. Подпишитесь на телеграм-канал Winline Standoff 2.

3. Поставьте реакции под всеми публикациями за день.

4. Оставьте комментарии под каждым постом, опубликованным за сутки.

5. Дождитесь розыгрыша и получите шанс залутать промокод на редкий предмет.

 

В рамках акции не разыгрываются фрибеты. Призом станут промокоды на эксклюзивные скины для поклонников киберспорта. Каждый день среди активных участников будет выбираться 1 счастливчик.

Как отыграть скины от Winline за активность в Telegram

Полученные скины не требуют отыгрыша. Чтобы забрать приз, достаточно привязать свой аккаунт в Steam к профилю в букмекерской компании Winline.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Таблица содержит краткое описание главных условий конкурса.

Максимальный размер бонуса

Промокод на скины

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

17.11.2025 (23:59 МСК)

Букмекерская компания Winline проводит розыгрыш, посвященный португальскому футболу. Игроки со ставкой на матчи Примейры на сумму от 500 рублей автоматически становятся участниками конкурса с призами в виде фирменных футболок ведущих клубов страны.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия участия — достаточно проявлять активность в телеграм-канале без внесения депозита или ставок➖ Заранее не указывается, какой именно предмет достанется победителю
➕ Ежедневные розыгрыши 

Заключение

Акция станет отличной возможностью для поклонников киберспорта получить эксклюзивные предметы без лишних усилий. Участие не требует финансовых вложений. Достаточно проявить активность в сообществе и следить за обновлениями, чтобы не упустить шанс оказаться среди победителей.

Валентин Васильев

