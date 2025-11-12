БК Winline: ежедневный розыгрыш промокодов на внутриигровые скины

Партнерский проект
У букмекерской компании Winline началась Черная пятница. Пользователи телеграм-канала Winline Standoff 2 могут побороться за ежедневные промокоды на внутриигровые предметы. Для участия достаточно комментировать посты, ставить реакции и подписаться на канал.
Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно выполнить минимальные условия:
1. Станьте клиентом БК Winline, если не сделали этого раньше.
2. Подпишитесь на телеграм-канал Winline Standoff 2.
3. Поставьте реакции под всеми публикациями за день.
4. Оставьте комментарии под каждым постом, опубликованным за сутки.
5. Дождитесь розыгрыша и получите шанс залутать промокод на редкий предмет.
В рамках акции не разыгрываются фрибеты. Призом станут промокоды на эксклюзивные скины для поклонников киберспорта. Каждый день среди активных участников будет выбираться 1 счастливчик.
Полученные скины не требуют отыгрыша. Чтобы забрать приз, достаточно привязать свой аккаунт в Steam к профилю в букмекерской компании Winline.
Таблица содержит краткое описание главных условий конкурса.
Максимальный размер бонуса
Промокод на скины
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
17.11.2025 (23:59 МСК)
Букмекерская компания Winline проводит розыгрыш, посвященный португальскому футболу. Игроки со ставкой на матчи Примейры на сумму от 500 рублей автоматически становятся участниками конкурса с призами в виде фирменных футболок ведущих клубов страны.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия участия — достаточно проявлять активность в телеграм-канале без внесения депозита или ставок
|➖ Заранее не указывается, какой именно предмет достанется победителю
|➕ Ежедневные розыгрыши
Акция станет отличной возможностью для поклонников киберспорта получить эксклюзивные предметы без лишних усилий. Участие не требует финансовых вложений. Достаточно проявить активность в сообществе и следить за обновлениями, чтобы не упустить шанс оказаться среди победителей.