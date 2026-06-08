БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и джерси Влада Голдина за подписку на Telegram-каналы

Компания «Винлайн» запустила розыгрыш в Telegram с подарками от своего амбассадора, баскетболиста Влада Голдина. В рамках промо участники могут выиграть фрибеты номиналом 1000, 2000 и 3000 рублей, а также коллекционное джерси Miami Vice с подписью. Для участия необходимо вступить в несколько спортивных каналов и кликнуть GOLDIN WIN.