БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и джерси Влада Голдина за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Компания «Винлайн» запустила розыгрыш в Telegram с подарками от своего амбассадора, баскетболиста Влада Голдина. В рамках промо участники могут выиграть фрибеты номиналом 1000, 2000 и 3000 рублей, а также коллекционное джерси Miami Vice с подписью. Для участия необходимо вступить в несколько спортивных каналов и кликнуть GOLDIN WIN.
Для старта участия в акции достаточно сделать несколько легких шагов:
1. Зарегистрироваться в «Винлайне» в качестве нового игрока.
2. Подписаться на WINLINE, Весь спорт и Взял мяч.
3. Закрепить участие, нажав «GOLDIN WIN!» в посте конкурса.
Будет выбран 51 победитель. Главный эксклюзив акции — джерси Miami Vice с автографом Влада Голдина. Также в розыгрыше будут бесплатные ставки.
Фрибет
Количество победителей
3000 ₽
15
2000 ₽
15
1000 ₽
20
Бонусная ставка подходит для ординаров и экспресс-пари без лимитов по коэффициентам. Срок ее действия ограничен 30 днями с даты получения.
Полная информация о конкурсе представлена в наглядной таблице с ключевыми параметрами.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.06.2026 (18:59 МСК)
Награды будут разыграны через алгоритм случайного выбора.
Плюсы
Минусы
|➕ Хорошее сочетание денежных бонусов и уникального мерча
|➖ Победа полностью зависит от случайности
|➕ Нужно всего несколько стандартных действий в Telegram
Для любителей баскетбола особенно ценным призом станет джерси игрока НБА Влада Голдина с подписью россиянина. Также в розыгрыше 50 фрибетов с простыми условиями отыгрыша, что делает участие еще привлекательнее.