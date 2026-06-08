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БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и джерси Влада Голдина за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
до 3000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Эксклюзив от россиянина из НБА!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Winline до 3000 рублей за подписку на 3 телеграм-канала
  • Как отыграть фрибет Winline до 3000 рублей за подписку на тг-каналы
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Винлайн» запустила розыгрыш в Telegram с подарками от своего амбассадора, баскетболиста Влада Голдина. В рамках промо участники могут выиграть фрибеты номиналом 1000, 2000 и 3000 рублей, а также коллекционное джерси Miami Vice с подписью. Для участия необходимо вступить в несколько спортивных каналов и кликнуть GOLDIN WIN.

Как получить фрибет Winline до 3000 рублей за подписку на 3 телеграм-канала

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Для старта участия в акции достаточно сделать несколько легких шагов:

1. Зарегистрироваться в «Винлайне» в качестве нового игрока.

2. Подписаться на WINLINE, Весь спорт и Взял мяч.

3. Закрепить участие, нажав «GOLDIN WIN!» в посте конкурса.

Будет выбран 51 победитель. Главный эксклюзив акции — джерси Miami Vice с автографом Влада Голдина. Также в розыгрыше будут бесплатные ставки.

Фрибет

Количество победителей

3000 ₽

15

2000 ₽

15

1000 ₽

20

Как отыграть фрибет Winline до 3000 рублей за подписку на тг-каналы

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Бонусная ставка подходит для ординаров и экспресс-пари без лимитов по коэффициентам. Срок ее действия ограничен 30 днями с даты получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

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Полная информация о конкурсе представлена в наглядной таблице с ключевыми параметрами.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.06.2026 (18:59 МСК)

Награды будут разыграны через алгоритм случайного выбора.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Хорошее сочетание денежных бонусов и уникального мерча➖ Победа полностью зависит от случайности
➕ Нужно всего несколько стандартных действий в Telegram 

Заключение

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Для любителей баскетбола особенно ценным призом станет джерси игрока НБА Влада Голдина с подписью россиянина. Также в розыгрыше 50 фрибетов с простыми условиями отыгрыша, что делает участие еще привлекательнее.

Валентин Васильев

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