Точный счет от БК Зенит: 250 рублей за правильный прогноз игры Интера и Ювентуса

Букмекерская контора Zenit выдвинула игрокам ряд максимально простых требований. Пользователям следует:

Сделать профиль в БК. Подписаться на канал букмекера. Прокомментировать запись .

В комментарии нужно указать ожидаемый счет матча «Интер» — «Ювентус». После сообщения о точном счете необходимо написать текущий ID. Например, корректная итоговая запись может иметь вид:

«Счет 1:1

ID 11111111111».

Один подписчик может оставить единственный комментарий. Отредактированные посты не попадают в зачет конкурса. Все бетторы, угадавшие результаты игры, получат по 250 зенов. В будущем их можно обменять на фрибеты.