Точный счет от БК Зенит: 250 рублей за правильный прогноз игры Интера и Ювентуса

12 февраля 11:28
Разбираетесь в Серии А? Присоединяйтесь к конкурсу Zenit!

Букмекерская контора Zenit не прошла мимо одного из главных матчей текущего тура Серии А, и запустила собственный конкурс. Букмекер предлагает игрокам угадать точный счет в матче «Интер» — «Ювентус», получив за это 250 зенов. При действующем обменном курсе этот бонус равен фрибету на 250 рублей.

Как получить бонус от БК Zenit на 250 рублей за прогноз точного счета

Свернуть

Букмекерская контора Zenit выдвинула игрокам ряд максимально простых требований. Пользователям следует:

  1. Сделать профиль в БК.
  2. Подписаться на канал букмекера.
  3. Прокомментировать запись.

В комментарии нужно указать ожидаемый счет матча «Интер» — «Ювентус». После сообщения о точном счете необходимо написать текущий ID. Например, корректная итоговая запись может иметь вид:

«Счет 1:1

ID 11111111111».

Один подписчик может оставить единственный комментарий. Отредактированные посты не попадают в зачет конкурса. Все бетторы, угадавшие результаты игры, получат по 250 зенов. В будущем их можно обменять на фрибеты.

Как отыграть бонус Zenit до 250 рублей за прогноз точного счета

Свернуть

Обменять зены на фрибеты можно по курсу 1 к 1. Букмекерская контора устанавливает индивидуальные условия использования бонусов. В личном кабинете беттора отобразятся срок активности фрибета и коэффициенты ставок, на которые его можно использовать.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 рублей от Zenit

Свернуть

Все подробности конкурса собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

Индивидуально

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

14.02.2026 (21:45 МСК)

Букмекер принимает комментарии до позднего вечера 14 февраля. Подведение итогов состоится 16.02.2026

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется вносить деньги➖ Для обмена нужно накопить 500 зенов
➕ Популярный матч, по которому много информации 

Заключение

Свернуть

Zenit часто проводит подобные конкурсы и разыгрывает зены в Telegram-канале. Поэтому при достаточной активности накопить нужное количество очков не составит никакого труда. Обычно эти конкурсы бездепозитные, для победы потребуются удача и аналитические способности. 

Валентин Васильев

