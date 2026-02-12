Точный счет от БК Зенит: 250 рублей за правильный прогноз игры Интера и Ювентуса

Партнерский проект
Букмекерская контора Zenit не прошла мимо одного из главных матчей текущего тура Серии А, и запустила собственный конкурс. Букмекер предлагает игрокам угадать точный счет в матче «Интер» — «Ювентус», получив за это 250 зенов. При действующем обменном курсе этот бонус равен фрибету на 250 рублей.
Букмекерская контора Zenit выдвинула игрокам ряд максимально простых требований. Пользователям следует:
В комментарии нужно указать ожидаемый счет матча «Интер» — «Ювентус». После сообщения о точном счете необходимо написать текущий ID. Например, корректная итоговая запись может иметь вид:
«Счет 1:1
ID 11111111111».
Один подписчик может оставить единственный комментарий. Отредактированные посты не попадают в зачет конкурса. Все бетторы, угадавшие результаты игры, получат по 250 зенов. В будущем их можно обменять на фрибеты.
Обменять зены на фрибеты можно по курсу 1 к 1. Букмекерская контора устанавливает индивидуальные условия использования бонусов. В личном кабинете беттора отобразятся срок активности фрибета и коэффициенты ставок, на которые его можно использовать.
Все подробности конкурса собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
14.02.2026 (21:45 МСК)
Букмекер принимает комментарии до позднего вечера 14 февраля. Подведение итогов состоится 16.02.2026
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется вносить деньги
|➖ Для обмена нужно накопить 500 зенов
|➕ Популярный матч, по которому много информации
Zenit часто проводит подобные конкурсы и разыгрывает зены в Telegram-канале. Поэтому при достаточной активности накопить нужное количество очков не составит никакого труда. Обычно эти конкурсы бездепозитные, для победы потребуются удача и аналитические способности.