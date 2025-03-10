Клиенты PARI уверены в победе «Ак Барса» над «Спартаком» в матче КХЛ

10 марта в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся казанский «Ак Барс» и московский «Спартак». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. На победу команды Анвара Гатиятулина в основное время можно поставить за 2.30. Это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.80 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу казанцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.75. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.10.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев в основное время матча. На победу казанского клуба приходится около 78% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 19% сделано на триумф гостей, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 72% на 28% в пользу «Ак Барса».

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.90. Вероятность того, что матч будет низовым, также оценили также котировкой 1.90. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.75. Аналогичная котировка на «Металлург» составляет 2.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 136 400 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 4.26 и включил в него пари на победу «Ак Барса». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.20.

У «Ак Барса» 39 побед в 63 играх регулярного чемпионата и пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Игоря Никитина в своей последней встрече уступила на своем льду «Авангарду» (0:2). Шансы казанцев стать чемпионами в этом сезоне оценили в 14.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 8.00.

«Спартак» выиграл 34 из 62 матчей, красно-белые занимают пятое место на Западе. Команда Алексея Жамнова идет на серии из четырех поражений. Сделать ставку на то, что спартаковцы выиграют Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 9.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 5.50.