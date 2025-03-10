BetBoom впервые вошел в рейтинг самых влиятельных фигур российского футбола.

Представитель BetBoom вошел в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Отметим, что букмекерская компания попала в рейтинг впервые.

В минувшем году BetBoom значительно увеличил свое присутствие в российском футболе. Букмекерская компания стала официальным партнером самой популярной футбольной команды страны — сборной России. Кроме основной сборной, BetBoom стал спонсором женской и молодежной национальных команд, а также представил главного тренера сборной России Валерия Карпина в качестве амбассадора бренда.



Кроме того, BetBoom укрепил позиции в клубном российском футболе. Кроме действующего партнерства с московским «Динамо», компания также стала спонсором «Локомотива». В медиафутболе BetBoom поддерживает «Broke Boys» — в минувшем сезоне команда впервые в своей истории выиграла Медиалигу.

Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев прокомментировал попадание в рейтинг:



«BetBoom впервые отмечен в рейтинге. Мы высоко ценим это признание, которое подтверждает нашу стратегию: совместное плодотворное маркетинговое развитие партнёров. Сотрудничество с московским «Динамо» (Братский Кубок и BetBoom Дом Динамо), новое партнёрство с «Локомотивом» (совместное развитие matchday-активностей) и, конечно, работа с РФС по популяризации сборной России и развитию спортивного профессионального сообщества через бизнес-клуб «1912». Наше место в рейтинге — это совместная с партнерами заслуга по развитию российского футбола.»