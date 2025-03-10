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10 марта 12:48ГлавнаяНовости

BetBoom впервые вошел в рейтинг самых влиятельных фигур российского футбола.

BetBoom укрепил позиции в клубном российском футболе

Представитель BetBoom вошел в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Отметим, что букмекерская компания попала в рейтинг впервые.

В минувшем году BetBoom значительно увеличил свое присутствие в российском футболе. Букмекерская компания стала официальным партнером самой популярной футбольной команды страны — сборной России. Кроме основной сборной, BetBoom стал спонсором женской и молодежной национальных команд, а также представил главного тренера сборной России Валерия Карпина в качестве амбассадора бренда. 
 

Кроме того, BetBoom укрепил позиции в клубном российском футболе. Кроме действующего партнерства с московским «Динамо», компания также стала спонсором «Локомотива». В медиафутболе BetBoom поддерживает «Broke Boys» — в минувшем сезоне команда впервые в своей истории выиграла Медиалигу.

Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев прокомментировал попадание в рейтинг:
 

«BetBoom впервые отмечен в рейтинге. Мы высоко ценим это признание, которое подтверждает нашу стратегию: совместное плодотворное маркетинговое развитие партнёров. Сотрудничество с московским «Динамо» (Братский Кубок и BetBoom Дом Динамо), новое партнёрство с «Локомотивом» (совместное развитие matchday-активностей) и, конечно, работа с РФС по популяризации сборной России и развитию спортивного профессионального сообщества через бизнес-клуб «1912». Наше место в рейтинге — это совместная с партнерами заслуга по развитию российского футбола.» 

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Рейтинг букмекеров