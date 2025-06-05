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5 июня 12:04ГлавнаяНовости

Клиент BetBoom предугадал разгром в финале ЛЧ и выиграл 3 050 000 рублей со ставки в 15 000

Экспресс «доехал» на последних минутах матча
Источник: BetBoom
Источник: BetBoom

Пользователь BetBoom собрал экспресс из четырех событий, куда вошла лайв-ставка на финал ЛЧ, а также игры НБА, МЛС и квалификации на КЧМ. Несмотря на всего четыре матча в купоне, итоговый коэффициент получился внушительным – 202.7. Сыгравший экспресс принес клиенту BetBoom 3 040 538 рублей выигрыша при ставке в 15 000 рублей!

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Интересно, что самой нервной ставкой из экспресса стал вариант с самым низким коэффициентом. Это был прогноз на матч квалификации на Клубный чемпионат Мира между «Лос-Анджелесом» и «Америкой». Клиент BetBoom поставил на победу ЛА с учетом доп таймов и пенальти. «Америка» открыла счет на 64-ой минуте, тогда как «Лос-Анджелес» не мог отличиться вплоть до конца основного времени. Буквально в последней атаке хозяевам удалось сравнять, и матч ушел в дополнительное время. В итоге за пять минут до конца дополнительного времени нападающий «Лос-Анджелеса» Буанга отправил победный мяч в сетку ворот «Америки» и спас экспресс клиента BetBoom.

На финал Лиги чемпионов беттор поставил в лайве при счете 2:0 в пользу «ПСЖ». Клиент BetBoom предположил, что парижане не просто удержат победный счет, но и доведут разницу в счете до пяти мячей. Отметим, что за всю историю Лиги чемпионов ни один финал не завершился с такой форой. Ближайший преследователь – финал ЛЧ-1994. В нем «Милан» обыграл «Барселону» со счетом 4:0.

Первый тайм закончился достаточно удручающе для клиента BetBoom – счет матча остался прежним. «ПСЖ» отличился третий раз лишь к середине второй половины встречи. Беттору нужно было еще два безответных мяча от парижан за оставшиеся полтайма. И «ПСЖ» справился с это задачей. На 73-ей минуте Хвича отправил мяч в сетку ворот «Интера», а за 4 минуты до конца основного времени Сенни Маюлю оформил рекордный разгром со счетом 5:0. Благодаря голу Маюлю экспресс клиента BetBoom сыграл и принес ему 3 050 000 рублей со ставки в 15 000!

Несмотря на то, что клубный футбол ушел на паузу, BetBoom матчи сборной в самом разгаре. Уже в эту пятницу сборная России сыграет с Нигерией на легендарном стадионе «Лужники». В BetBoom уже открыта линия на игру – на победу команды Карпина дают 2.07. Практически все пользователи BetBoom уверены в победе нашей сборной  – около 95% от общего количества ставок пришлось именно на этот исход

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