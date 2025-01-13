Миллион фрибетов от BetBoom за Australia Open

Первый турнир Большого шлема уже стартовал в Мельбурне. Среди фаворитов турнира: Даниил Медведев, Александр Зверев, Янник Синнер, Карлос Альварес, и 10-кратный победитель турнира – Новак Джокович. Болей за наших, а BetBoom усилит эмоции новой акцией!

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