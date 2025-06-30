“Миша Гребенюк написал: «Нам нужен пятый, погнали!». У меня сразу появилось волнение”, — вспоминает Максим Байков, CEO турнира BOSS BATTLE, о первой игре с Михаилом Гребенюком. В беседе мы обсудили главный ивент года для предпринимателей и самозанятых, призовой фонд и важные детали участия. В интервью он рассказал, как бизнесмены с общим охватом 20 млн подписчиков играют в Dota 2, зачем создал “Дота-Тиндер-бота” за $2500 и почему проигрыш от анимешника — лучшая бизнес-терапия. Оригинал интервью на сайте esports.ru.

- Давай для начала познакомим аудиторию с тобой. Расскажи о себе, и чем ты занимаешься.

- Меня зовут Максим Байков, я предприниматель из Белоруссии. У меня оптовый бизнес Mishka cards — продаем открытки. Мы печатаем их в типографии крупной партией и продаем по всей России, Белоруссии, Казахстану. Если вы подписчик Михаила Гребенюка, то он часто там про меня в “Рилсиках” или еще где-то рассказывает, может быть, слышали.

- Да, он как будто очень часто упоминает о тебе. Как вы познакомились?

- Однажды вечером я лежал и листал “Инстаграм” перед сном, я подписался на Михаила. Он тогда еще не был настолько знаменит, но уже собирал большие залы. Сейчас у него более двух миллионов аудитория, которая интересуется предпринимательством. А тогда около 100 тысяч! У него была очень крутая книга “Отдел продаж по захвату рынка”. И я как раз в это время в открыточной компании выстраивал отдел продаж, читал эту книгу и увидел ссылку на профиль в этой книге. Подписался и смотрел его сториз. И в одной из них он говорит: “Вот с братками играем в Доту”. Думаю: “Ни хрена себе! Чувак, который выступает на сцене на 8 тысяч человек, играет в Доту!”. У меня тогда, наверное, был шаблон мышления, что в Доту играют только молодые пацаны, анимешники там и так далее.

- Очень часто бывают такие стереотипы.

- Да! И я ему написал: “Михаил, гоу в Доту?”. Он сначала не ответил, потом через две недели сам пишет: “Привет, нам нужен пятый, погнали!”. У меня сразу участилось сердцебиение, появилось волнение, потому что в моем представлении и в представлении моих товарищей предпринимателей, с которыми я общался, он у нас был как звезда. Хотя он и остался таким по сути. Но сейчас мы уже давно дружим. Я даже не знаю, лет шесть наверное. Приезжаю к нему на дни рождения, постоянно играем в Доту. Забавно, что с Мишей познакомились в Инсте, а с супругой в ВК.

- Это очень прикольная ситуация. Так как ты играешь в Доту, не могу не спросить: сколько у тебя MMR, на какой роли играешь?

- Я — хардлейнер, у меня 5800. Нагибаю жестко.

- Ты затронул турнир, о котором я хотел бы побольше узнать и рассказать читателям. Как и у кого появилась идея первого турнира?

- Идея первого турнира появилась у Михаила. Мы как-то играли, и он говорит: “Блин, было бы прикольно турнир собрать”. А Миша еще мыслит так масштабно очень… Говорит: “Было прикольно собрать огромную арену! Давай попробуем сделать!”. Он начал собирать команду организаторов, и к первому турниру я присоединился уже в моменте, когда он опубликовал пост, что будет такой ивент. Вообще забавно, что изначально он написал “Призовой фонд будет 10 миллионов рублей”. Из-за этого налетело много смурфов под видом предпринимателей.



Либо команды брали каких-нибудь бустеров или школьников по 12-13 тысяч ММР. Поэтому в прошлом году, во-первых, я сказал Михаилу: “Мы снижаем призовой фонд до полутора миллионов рублей”. Хотя он был готов сам спонсировать все это дело. 10 миллионов — это звучит очень жирно особенно для школьников, которые там за первое место могут залутать 500 тысяч. И второе, мы наняли профессиональных судей — они просто банили команды, смурфов просто щелкают как семечки. Не знаю, как вычисляют их, но они реально как детективы.

- Тогда интересна “математика” прошлого турнира: было 300 участников, которые заплатили по 10 000 рублей — совокупно выходит 3 000 000. Что входит в эти деньги?

- Первый призовой был полтора миллиона рублей. Также мы преподносили игрокам, что будут подарки от спонсоров, всякий мерч, компьютерная периферия. COLIZEUM, например, разыгрывали компьютерное кресло дорогое, там еще что-то, еще что-то. Мы это сделали специально, чтобы избежать смурфинга. Потому что в целом для предпринимателя нет разницы — выиграть 50 тысяч рублей или 300 тысяч.

- Какой лимит по MMR у вас для заявки на турнир?

- На первом турнире было 7000, сейчас мы убрали индивидуальные лимиты. У нас сейчас лимит только по команде. Это 4500 средний рейтинг на игрока. То есть 4500 умножаем на 5, это будет 22500 общего ММР. Например, есть человек, его зовут Николай, директор и основатель компании NEMIFIST — делают кастомные крутые компы. Вот он пишет: “Макс, я участвую в турнире. А можно я возьму Травомана и Дурачье к себе в команду?”. Я бы, конечно, согласился, но по регламенту нельзя. Потому что у них, наверное, на двоих будет 20 000 ММР. Поэтому у нас нет лимита по игроку. Если ты берешь Дурачье, условно, у которого 10 тысяч, то на всех четверых 12500 остается.

- Хорошо. Сколько планируется участников в этом году?

- В этот раз примерно столько же. Хотим собрать больше, постараемся сделать 500. Знаешь, я об этом кстати, нигде не говорил, но даже на прошлом турнире этого не знал. Но сейчас, я когда узнал, какие люди участвуют. Вот, например, как тебе такой факт, что суммарно аудитория всех людей, которые участвуют в турнире, — более 20 миллионов подписчиков. Ты можешь себе представить?

- Вау! Это сильно! Говоря об участниках, хочу уточнить следующий момент. В посте Михаила сказано, что турнир для предпринимателей и самозанятых любого уровня. Если у меня есть ИП, например, но я никакой деятельности по нему не вел, можно ли считать меня предпринимателем и стать участником турнира?

- В моем понимании — да. Поскольку я главный организатор, бывают какие-то нестандартные ситуации. Например, пропускаю таких самозанятых: фрилансер, который настраивает “Яндекс Рекламу”. Потому что в моем понимании это тоже предприниматель: от фриланса до бизнесмена, у которого есть хотя бы пара сотрудников, — очень короткий период времени может пройти. Поэтому для меня это такие же предприниматели.

- В одном из интервью Михаил сказал, что изначально хотели собрать рофло-турик для бизнесменов, но многие подошли к этому серьезнее, чем предполагалось. Как это было с твоей точки зрения?

- Да, изначально задумка была такая, что мы собираем турнир “подпивасников”. Мы хотели фановый турнир, где предприниматели просто веселятся, бесятся, кричат и выпускают эмоции. А по факту получилось так, что многие начали потеть. Да что там начали потеть! Начали нанимать тренеров! Наша команда вообще была довольно сильная. Я играю в команде с Мишей Гребенюком и еще с нами три предпринимателя. Мы играем длительное время вместе, мы сыграны.



И в первом матче группового этапа, который мы должны были пройти налегке, нас начали выносить. Чуваки, у которых реально там были смурфы, которые брали тренеров, приезжали на арену заранее пощупать девайсы клуба. Я сразу задумался: “Блин, что-то какой-то нефановый турнир получается”. Ты знаешь, я вообще не ожидал, что столько предпринимателей играют в Доту, а еще больше я не ожидал, как они серьезно к этому подойдут. Видимо это азарт включается, знаешь.

- Знаешь, как многие предприниматели начинают заниматься единоборствами: покупают себе экипировку, выбирают именитого тренера, крутой спортзал с историей — комплексно подходят к этому вопросу. Это же тоже азарт и жажда соревнований. Как в этом году вы подошли к этому процессу, учитывая прошлый опыт? Это также фаново или тоже подзаморочились?

- Мы провели некий опрос. Если говорить маркетинговым языком, это CustDev, Customer Development, когда мы опрашиваем людей и выявляем их боли, страхи, желания и так далее. Я попросил менеджеров опросить 100 игроков, кто уже участвовал, и 100 тех, кто заявился, но не участвовал или не оплатил. Например, как ты уже сказал ранее, у нас участие стоило 10 тысяч рублей, в этом году также. Кто-то слился из-за того, что мы изначально не объявили, что будет стоимость. То есть заявилось 1000 человек, но по итогу 300 только участвовало, а 700 слились — многим не понравилось, что мы не объявили платный вход сразу. Это первый вывод — цена и её оглашение.



Второй вывод — разный уровень игроков. Например, в этом году участвует один бизнесмен из довольно слабенькой команды по рейтингу. Его зовут Николай. Но представь себе, оказывается у этого Николая швейное производство, где работает 200 сотрудников! Это целый завод! У него там оборотка больше миллиарда рублей! И вот такие, как Николай, быстро вылетели. Они хотели получить больше эмоций и удовольствия от турнира. Поэтому в этом году мы разделили всех участников на три дивизиона. Дивизион “смурфов” — это самые жесткие игроки. Дивизион “скуфов” — это средние по уровню игры. И дивизион “бизнес-крипов” — это “раки с клешнями вместо рук”.



Знаешь, еще несколько человек, которые не участвуют в этом году из прошлого турнира, говорят: “Вот меня жена не пускает”. Я прям представляю картину, что подходит жена и начинает пилить: “Опять твои игры!”. Так вот, чуваки, вы можете говорить, что вы строите бизнес-связи. Знаю, что один парень, чтобы его жена не трогала, сказал: “Я вообще-то против Гребенюка иногда играю”. Она знает кто такой Михаил Гребенюк, и перестала докучать. Поэтому можете говорить, как отговорку, что вы строите бизнес-связи. Особенно на турнире для предпринимателей. Тут сам Бог велел реально связи строить.

- Финал турнира будет в октябре. Не кажется, что это большой срок для BOSS BATTLE?

- Наоборот. Это, кстати, еще одна боль, что турнир очень быстро прошел в прошлом году — полтора или два месяца. И, честно, даже я устал играть эти игры. Практически каждый вечер надо было играть, особенно если ты не вылетаешь. А прикинь еще Миша Гребенюк, у которого там через день где-то выступления, перелеты с ноутбуком. Бывает, мышку забыл, пошел ассистентку попросил купить новую в каком-то супермаркете, чтобы мог поиграть. Чтобы такого не было, мы турнир на три месяца растянули с матчами формата bo2.

- Одной из первых тем, что мне интересна была самому при подготовке к интервью, Дота в вашем формате — это тот же самый пейнтбол, страйкбол, охота, рыбалка для дядек. Как думаешь, можно ли провести такую параллель для BOSS BATTLE?

- Я рассказывал друзьям, которые не являются предпринимателями, что делаю такой турнир, они удивились: “А что предприниматели играют в Доту?”. Да, чувак, прикинь! И, конечно, кто-то играет в футбол, кто-то в падл, кто-то ездит на рыбалку. Я думаю что это точно такая же сублимация какой-то накопленной внутренней энергии. Тем более когда ты мужчина, у тебя этой агрессии копится еще больше, которую надо как-то вовне выпускать. Я думаю, что это про это. Это как досуг такой.

- Недавно видел Shorts, где Миша рассказывал про первую купленную Иморталку за 1000 рублей и какое удовольствие он получил. BOSS BATTLE как-то помогает “разрешить” участникам почувствовать схожее удовольствие, потратить время на такой турнир?

- Я думаю, тут у всех разная мотивация. Почему нужно тратить на это время? Потому что, по сути, кто-то идет за нетворкингом, кто-то реально хочет выиграть турнир, а таких людей очень много. У них, допустим, есть детская мечта, как у одного тиммейта Дилана. Когда мы заняли второе место, у него брали интервью, он нам сказал: “Блин, пацаны, спасибо вам большое, потому что я закрыл свою детскую мечту! Я всегда хотел стать профессиональным игроком, но что-то пошло не так”.



А с точки зрения, если они думают “у меня нет времени на это”: ну, чуваки, у Миши Гребенюка есть время на это с его бесконечными выступлениями, перелетами, бизнесами, а у вас нет? Если у вас нет времени на досуге поиграть в Доту или в футбол, съездить куда-то с братанами, то это очень большой повод задуматься. Туда ли вы вообще идете, а как вы строите бизнес тогда, что всё завязано на вас, что у вас постоянно нет времени?

- У меня и у других предпринимателей есть одно из опасений в участии: “Смогу ли я найти команду?”. Насколько я понял, вы сделали Дота-Тиндер-бота. Как быстро можно собрать пятерку и насколько реальна эта преграда “быть соло”?

- Всё зависит только от тебя по сути. Это была самая яркая и открытая боль, что “я не могу найти команду”. Особенно среди тех, кто не участвовал по итогу — они просто не нашли команду. Поэтому я заплатил техническому специалисту, чтобы разработать и создать такую штуку. Представь, что разработать этот Дота-Тиндер-бот стоило 2500 долларов. Просто какая-то кликалка в телеграме “Я ищу кентов на турик”…



Я пошел на эти затраты, заплатил со своего кармана. Потому что я понимаю, что, скорее всего, это решит большую боль. Если ты сделаешь хорошее описание себе в этом боте, будет какая-то адекватная фотка, а не котик или волк, то вероятность 99%, что ты найдешь себе тиммейтов. На месте таких людей я бы ставил фотки с подписью: “Это мой завод и я; это моя яхта, это мой Porsche”.



Я вижу это по людям, которые сделали классное описание: чем занимаются, из какого города, на каких позициях играют, каких предпочитают героев. А те, кто пишут “Я ИП, ищу команду, играю на тройке”… У меня к таким людям вопросы: “Ребят, вы зашли ради чего на турнир? Вы зашли просто поиграть или зашли реально познакомиться с кем-то?”. Это же сама суть турнира, что ты с кем-то познакомишься. Найдешь людей, с которыми ты после турнира можешь просто вечером списаться и в хорошей компании провести вечер, а может и построить новый бизнес!

- Для тех, кто еще сомневается участвовать, для потенциальных участников BOSS BATTLE вы как-то показываете или доказываете крутость своего мероприятия?

- Скорее всего, такие люди не прочитали наши посты, не посмотрели те видео, которые мы выпустили про новый турнир, про разделение на три дивизиона, про то, что растянули по времени этапы, чтобы вам не приходилось каждый вечер играть в доту.



Если будешь участвовать ты, и тебя никто, допустим, не знает. В моменте на турнире, когда у всех эмоции, все прыгают, обнимаются — это просто надо видеть. Ты прыгаешь с чуваками с кресла, обнимаетесь, даже если вы просто зрители и не были знакомы до этого. . Потом с кем-то ты там пообщаешься, обменяетесь контактами, и появится новая связь в жизни.



Да и эмоции после турнира: вот у меня стоит кубок, фотки на полочке рядом, когда я смотрю на них, на душе становится хорошо.

- Думаю, ты знаешь о такой личности как Арсен Маркарян. В одном из интервью он сказал, что Дота не выдерживает конкуренции по сравнению с другими дисциплинами, у неё невыносимый порог входа. При этом для своих сотрудников, для тех, кто не умеет быстро перестраиваться и принимать решения, прописывает (как врач) 2 месяца игры в Доту. Могут ли, например, предприниматели прийти к вам и участвовать со своими сотрудниками?

- С сотрудниками нельзя по регламенту. У нас такие запросы постоянно. И ты знаешь, я понимаю, что мы бы собрали уже точно 500 участников. Я бы заработал намного больше, но хочу соблюсти чистоту аудитории. Сама ценность и сам смысл турнира тоже заключается в том, что здесь предпринимательское комьюнити. А по поводу цитаты Арсена, я думаю, что он это сказал, потому что он эксцентричная личность. И он умеет делать большие просмотры. Кажется, больше ради этого сказал. Я просто не представляю себя, как я бы дал сотруднику, который никогда не играл в Доту, играть в неё 2 месяца…

- Мы поговорили о вашем боте для поиска тиммейтов, но я хочу еще узнать про ваш сайт. Почему он пустой и будет ли он обновляться? Потому что просто в интернете очень мало информации о турнире, его правилах и так далее. Как будто вся информация только в телеграм-канале Михаила Гребенюка.

- Сайт — это нововведение, мы пока думаем, как это всё оформить. На этой неделе собираемся уже заполнять, но сейчас еще мало команд, которые сформировались в пятерки. И, конечно: информацию по турниру вы найдете, перейдя по посту Михаила Гребенюка в его телеграме. Можете по ключевому слову “дота” в поиске канала найти этот пост, и там ссылка на регистрацию. Регистрация происходит через бота: заходишь, нажимаешь кнопку “Старт”, далее заполняешь анкету о себе и твоем бизнесе. После этого менеджер проверяет вручную анкету, чтобы это реально был предприниматель, и мы одобряем участие. Либо можете в поиске Телеграма написать “Boss battle: турнир предпринимателей по Dota”.

- О чем ты хотел бы рассказать о BOSS BATTLE? Есть что-то, о чем я не спросил?

- Я смотрю в заметки, и у меня припасена история “про анимешника, который тебя посылает *****”. Мы играли с Мишей Гребенюком просто паблике, жестко всасывали катку, и анимешники, парни с аниме-девочками на аватарке, начали сильно гнать. И один Мише говорит: “Напиши свой адрес, я приеду, твою мамку…”. Я начинаю говорить: “Чувак, остановись. Ты не знаешь, кому это говоришь”. А Миша сидит, молчит и ржет с этого. По сути, ты можешь быть каким-то суперкрупным предпринимателем, у тебя толпа сотрудников, оборотка, прибыль, тачки, яхты. Но в Доте тебя может любой анимешник послать или как-то опустить. Поэтому мне кажется, что на самом деле это тоже причина, почему многие предприниматели играют в Доту — это их приземляет. Там нет маски серьезности, там все равны.