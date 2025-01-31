Клиенты PARI: Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграет СКА

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и петербургским СКА. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у бело-голубых чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.00 (47%).

Клиенты PARI разошлись в оценке того, как завершится матч. На победу «Динамо» приходится около 45% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 43% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 76% на 24% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «армейцы» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.40.

«Динамо» и СКА встречались в этом сезоне три раза, в каждом матче побеждала столичная команда — 4:2, 5:4, 5:3. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.00.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Москвы. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 1.93.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 105 000 рублей. Один из игроков сделал ставку на то, что СКА забросит менее трех шайб в матче с «Динамо». Коэффициент на это событие — 1.62.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

«Динамо» одержало 31 победу и потерпело 19 поражений в текущем сезоне. Бело-голубые занимают третье место в Западной конференции КХЛ. Шансы «Динамо» стать чемпионами в этом сезоне оценили в 10.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 6.50. Вероятность того, что «Динамо» выиграет Западную конференцию — 35.00.

Статистика СКА скромнее: 29 побед и 21 поражение. «Армейцы» идут на шестом месте в той же зоне. Сделать ставку на то, что СКА выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 6.50, а на выход команды в финал предлагают котировку 3.00. Вероятность того, что подопечные Романа Ротенберга станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 30.00.