Международный Фестиваль адаптивного хоккея объединит 120 команд из 60 городов

С 25 по 30 апреля на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» седьмой раз пройдет одно из самых масштабных событий в области адаптивного спорта – Фестиваль адаптивного хоккея, участниками которого в этом году станут 120 команд из 60 городов.

Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы FONBET «ДоброFON». В этом году компания выделила 30 млн рублей на проведение фестиваля. Накануне соревнований управляющий акционер FONBET Валентин Голованов передал чек на указанную сумму президенту Федерации адаптивного хоккея Дмитрию Дронову.

В 2025 году Фестиваль приобрел статус международного – впервые в мероприятии примут участие иностранные команды из Казахстана и Армении, а география участников протянется от Сахалина до Калининграда, от Архангельска до Грозного.

Год от года масштабы мероприятия растут, равно как и уровень мастерства его участников. В этот раз, согласно поступившим именным заявкам, оно объединит 120 команд, а это 1 350 участников – детей и взрослых с ОВЗ, военнослужащих, получивших травмы в ходе СВО, а также более 2 000 сопровождающих, включая тренеров, родителей, волонтеров, болельщиков. В сравнении с прошлым годом эта цифра выросла более, чем на 25 коллективов.

Дмитрий Дронов, Президент Федерации адаптивного хоккея:



— Предстоящий Фестиваль станет новым интересным вызовом для нас – в этом году мы перешли в статус международного и впервые примем у себя в гостях ребят из других государств: Казахстана и Армении. На мой взгляд, это очень важный шаг, участие иностранных команд еще больше расширит географию друзей для ребят, которая итак раз за разом охватывает всё больше регионов. В то же время это и большая ответственность для команды организаторов. Уверен, что нам удастся подарить ребятам заботу и теплоту, и показать настоящее российское гостеприимство.

Также хочется отметить, что мы наконец преодолели рубеж в 100 команд, причем перешагнули его очень внушительно – в 2025 году Фестиваль адаптивного хоккея объединит 120 коллективов и более 1 300 участников. Помимо детей и подростков с инвалидностью, в этот раз в Фестивале примут участие и взрослые, в том числе ветераны СВО, - они сыграют в отдельном дивизионе, что тоже станет новым опытом для нашего мероприятия.

Будут и другие интересные новинки и изменения, которые привнесут в предстоящий спортивный праздник новые яркие краски. Ну и наконец в этом году на наш Фестиваль вернутся медали, кубки и спортивная составляющая, отсутствовавшие последние годы. При этом не останутся без наград и те, кому не удастся занять призовые места. Уверен, это всё еще больше увеличит зрелищность, добавит азарта всем участникам, и мы в очередной раз получим незабываемый спортивный праздник, вспоминать который ребята будут весь последующий год.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

- Наша компания рада снова стать партнером фестиваля. Мы видим, что с каждым новым годом фестиваль становится всё популярнее; расширяется география участников и вводятся новые дисциплины. В этом году организаторы сделали важный шаг – пригласили иностранные команды из Казахстана и Армении. Этот шаг, безусловно, станет стимулом для дальнейшего развития соревнований и укрепления дружеских отношений между всеми участниками, подтверждая, доказывая, что спорт объединяет.

Фестиваль проходит в смешанном формате – без разделения на характер и причины травм. Благодаря этому дети, взрослые и ветераны СВО играют друг с другом, расширяют круг общения, обретают новые цели и перспективы как в спорте, так и в повседневной жизни. Каждый из них становится частью большой и дружной хоккейной семьи, основными принципами которой являются помощь и взаимная поддержка.

В 2025 году Фестиваль включит в себя в 5 дисциплин. Численное соотношение команд по ним:

49 команд по следж-хоккею для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата

15 команд по следж-хоккею 3х3

13 команд по хоккей для незрячих и слабовидящих

39 команд по специальному хоккею для ребят с особенностями развития интеллекта

4 команды по роликовому следж-хоккею, который впервые будет представлен на мероприятии

Международный Фестиваль адаптивного хоккея — это не просто турнир, а уникальный социальный проект, меняющий жизни тысяч детей с ОВЗ, для которых адаптивный хоккей — это не только спорт, но и путь к физическому развитию, уверенности в себе, новым друзьям и настоящему командному духу. И если в повседневной жизни многие из ребят сталкиваются с нехваткой общения, трудностями в социализации и адаптации в обществе, то Фестиваль является для них важным шагом к интеграции в общество и расширению кругозора, дарит радость и мотивацию, и показывает, что спорт объединяет и стирает границы.

Благодаря формату и привлекательности Фестиваля за 7 лет Федерации адаптивного хоккея уже удалось вовлечь в занятия хоккеем более 4000 детей и взрослых с различными формами инвалидности: от 10 детских команд в 2018 до 140 команд разных возрастов в 2025 году.

Генеральным партнером Фестиваля адаптивного хоккея выступает благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. С самого первого фестиваля, который состоялся в Санкт-Петербурге еще в 2018 году, компания поддерживает развитие детского адаптивного хоккея. Благодаря этой поддержке, многие дети с различными диагнозами получили возможность играть в хоккей и соревноваться на турнирах. Более того, несколько юных хоккеистов смогли войти в состав резерва паралимпийской сборной России по следж-хоккею.