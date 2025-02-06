FONBET и ПОДА подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественное подписание состоялось 5 февраля во время трёхсторонней встречи руководства Паралимпийского комитета России, букмекерской компании FONBET и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соответствии с соглашением FONBET в рамках благотворительной программы ДоброFON окажет содействие развитию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В частности, компания поддержит проведение первого тура чемпионата России по футболу ампутантов, финального этапа второго дивизиона чемпионата России по волейболу сидя и всероссийских соревнований по двум дисциплинам: баскетбол на колясках (3х3) и легкой атлетике.

«Мы уверены, что данное сотрудничество значительно поможет в развитии спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на территории России. Увеличение количества спортивных мероприятий предоставляет уникальную возможность для спортсменов раскрыть свой потенциал и приобрести соревновательный опыт. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня спортивного мастерства и подготовки команд по игровым видам спорта» – отметил Президент Федерации ПОДА Андрей Строкин.

Управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов:

«Это не первое наше соглашение о сотрудничестве с федерацией ПОДА. Ранее мы уже заключили меморандум о поддержке на форуме «Россия — спортивная держава». В рамках соглашения благотворительная программа ДоброFON компании FONBET поможет в организации проведения соревнований по различным игровым видам спорта, а также лёгкой атлетике. Мы готовы помогать и планируем в дальнейшем поддерживать федерацию в развитии спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

Благотворительная программа ДоброFON компании FONBET не первый год сотрудничает со Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ранее на форуме «Россия — спортивная держава» FONBET и ПОДА заключили меморандум о благотворительной поддержке проведения первых кругов чемпионатов России по волейболу сидя, баскетболу и регби на колясках. Первые соревнования в рамках этого соглашения пройдут с 9 по 14 февраля в городе Алексин Тульской области, где состоится первый тур чемпионата России по баскетболу на колясках.