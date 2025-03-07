Эрика Сурикова рассказала о совместных социальных инициативах с букмекерами

Помимо обязательных отчислений на спорт, букмекеры ежегодно направляют сотни миллионов рублей на благотворительные инициативы. При этом большинство активностей проходят на крупных стадионах и спортивных мероприятиях. Такой подход позволяет привлечь к благотворительности массовую аудиторию, которая посещает спортивные события и смотрит телетрансляции. Другой акцент — это работа с небольшими региональными фондами, расширение географии их поддержки.

На ежегодном деловом завтраке РБК заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова рассказала о сотрудничестве с крупнейшим российским букмекером:

«Наша совместная работа с Fonbet — это не только поддержка клубов, но и достаточно большое количество социальных инициатив. Например, фестиваль “Стальная воля” для людей с ограниченными возможностями здоровья и проект “Футбол в коррекционной школе”. Другая значимая акция — “Важен каждый”, когда во время Кубка мы умножаем количество зрителей на определенную сумму, а благотворительная программа ДоброFON переводит ее в различные благотворительные фонды. Всего порядка 60 миллионов рублей за каждый сезон уходит в фонды».

Аналогичные инициативы проводились компанией и на хоккейных матчах. В ходе проекта «Голевая передача», каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертировалась в 1 000 или 2 000 рублей. Эти средства направили на поддержку детского адаптивного хоккея. Еще одна инициатива — «Номер добра». Номера хоккеистов, забросивших шайбы, суммировали и умножали на 500, а итоговую сумму перевели на помощь организациям в родных городах клубов.

«Нам важно не просто жертвовать средства, но и привлекать внимание людей к социальным проблемам по всей России. Поэтому мы работаем как с крупными, так и с небольшими региональными организациями, которые часто остаются вне фокуса общественного внимания», — рассказал управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов.

В 2024 году компания перевела на благотворительность более 350 млн рублей, а всего на социальные проекты было перечислено более 1.5 млрд.