Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 марта 13:07ГлавнаяНовости

Эрика Сурикова рассказала о совместных социальных инициативах с букмекерами

В 2024 году компания Fonbet перевела на благотворительность более 350 млн рублей
Эрика Сурикова
Эрика Сурикова

Помимо обязательных отчислений на спорт, букмекеры ежегодно направляют сотни миллионов рублей на благотворительные инициативы. При этом большинство активностей проходят на крупных стадионах и спортивных мероприятиях. Такой подход позволяет привлечь к благотворительности массовую аудиторию, которая посещает спортивные события и смотрит телетрансляции. Другой акцент — это работа с небольшими региональными фондами, расширение географии их поддержки. 

На ежегодном деловом завтраке РБК заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова рассказала о сотрудничестве с крупнейшим российским букмекером: 

«Наша совместная работа с Fonbet — это не только поддержка клубов, но и достаточно большое количество социальных инициатив. Например, фестиваль “Стальная воля” для  людей с ограниченными возможностями здоровья и проект “Футбол в коррекционной школе”. Другая значимая акция — “Важен каждый”, когда во время Кубка мы умножаем количество зрителей на определенную сумму, а благотворительная программа ДоброFON переводит ее в различные благотворительные фонды. Всего порядка 60 миллионов рублей за каждый сезон уходит в фонды»

Аналогичные инициативы проводились компанией и на хоккейных матчах. В ходе проекта «Голевая передача», каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертировалась в 1 000 или 2 000 рублей. Эти средства направили на поддержку детского адаптивного хоккея. Еще одна инициатива — «Номер добра». Номера хоккеистов, забросивших шайбы, суммировали и умножали на 500, а итоговую сумму перевели на помощь организациям в родных городах клубов.

«Нам важно не просто жертвовать средства, но и привлекать внимание людей к социальным проблемам по всей России. Поэтому мы работаем как с крупными, так и с небольшими региональными организациями, которые часто остаются вне фокуса общественного внимания», — рассказал управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов.

В 2024 году компания перевела на благотворительность более 350 млн рублей, а всего на социальные проекты было перечислено более 1.5 млрд.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров