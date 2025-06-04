Оборот легального букмекерского рынка России вырос на 42,4% – до 4,7 трлн рублей

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Оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении на 42,4% и достиг 4,7 трлн рублей, следует из данных годового исследования «Рейтинга Букмекеров» «Букмекерский рынок 2024 – показатели, динамика, тренды». Годом ранее этот показатель составлял 4,07 трлн рублей.
При этом совокупный оборот беттинговой отрасли, включая нелегальный сектор, составил 5,91 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 45,2%.
Объем депозитов за 2024 год вырос на 42,3% – до 1,74 трлн рублей, совокупная чистая прибыль букмекеров сократилась на 18,5% – до 92,72 млрд рублей.
«Сокращение чистой прибыли при росте объема депозитов говорит о росте конкуренции в отрасли. Растут целевые отчисления и инвестиции в маркетинг для привлечения и удержания игроков», – говорится в презентации исследования.
Оборот нелегального сегмента увеличился на 57% и достиг 1,21 трлн рублей. При этом его доля в общем обороте отрасли снизилась на 8% в 2024 году – до 17,6%.
В исследовании «РБ» говорится, что количество игроков, сделавших хотя бы одну ставку в 2024 году, составило 12,95 млн человек, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Из них активных игроков (делает хотя бы одну ставку в неделю) – 6,31 млн человек, их количество в годовом выражении снизилось на 2,6%.
Число потенциальных игроков, то есть планирующих начать делать ставки в течение полугода, составило 4,8 млн человек – на 4% меньше, чем годом ранее. Играют в легальных и нелегальных букмекерских компаниях 2,4 млн человек.
Средняя ставка в 2024 году составила 1 750 рублей, в прошлом году ее размер составлял 1 520 рублей.
Большую часть игроков на ставках составляют мужчины – 82%, говорится в исследовании «Рейтинга Букмекеров». При этом по сравнению с 2023 годом их доля в общем количестве игроков снизилась на 8%.
Чаще всего клиентами БК являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (63,5% от всех игроков).
Наибольшее число опрошенных относятся к ставкам на спорт нейтрально – 37,4% респондентов придерживаются такого мнения. При этом, согласно исследованию, увеличилась доля тех, кто относится к ставкам отрицательно.
10,6% опрошенных относятся к ставкам крайне положительно (на 43% больше в годовом выражении), еще 20,5% относятся к ним скорее положительно.
Больше половины респондентов считают ставки на спорт развлечением (53,1% опрошенных), 40,6% рассматривают ставки как заработок, 37,9% пытаются с их помощью проверить свою интуицию. Доля тех, для кого сделать ставку являлось дополнительным стимулом к просмотру матча, снизилась до 26,6%.
Футбол по-прежнему остается наиболее популярным видом спорта среди «ставочников» – 78% опрошенных делают ставки на футбольные матчи. Хоккей занял второе среди опрошенных.
Также клиенты БК часто заключают пари на баскетбол (17,6% респондентов), бокс (15,9%), большой теннис (14,5%), киберспорт (14,5%) и единоборства (13,3%).
Самое сильное снижение популярности среди игроков показал киберспорт: доля делающих на него ставки снизилась с 16,6% в 2023 году до 14,5% в 2024 году.
Согласно исследованию «РБ», наиболее узнаваемой легальной букмекерской компанией и среди игроков БК, и среди людей, не делающих ставки, является «Фонбет». Самым узнаваемым нелегальным оператором стал 1xBet.
Респонденты, делающие ставки, помимо «Фонбета», считают наиболее узнаваемыми букмекерскими компаниями Winline, «Лига Ставок», Pari, BetBoom и Olimpbet.
По прогнозам аналитиков «Рейтинга Букмекеров», российский букмекерский рынок в 2025 году вырастет на 25%. Ключевыми драйверами роста станут инфляция, рост средней ставки и активизация VIP-игроков.
Также эксперты «РБ» считают, что отечественные букмекеры созрели для экспансии на зарубежные рынки.