Оборот легального букмекерского рынка России вырос на 42,4% – до 4,7 трлн рублей

Оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении на 42,4% и достиг 4,7 трлн рублей, следует из данных годового исследования «Рейтинга Букмекеров» «Букмекерский рынок 2024 – показатели, динамика, тренды». Годом ранее этот показатель составлял 4,07 трлн рублей.

При этом совокупный оборот беттинговой отрасли, включая нелегальный сектор, составил 5,91 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 45,2%.

Объем депозитов за 2024 год вырос на 42,3% – до 1,74 трлн рублей, совокупная чистая прибыль букмекеров сократилась на 18,5% – до 92,72 млрд рублей.

«Сокращение чистой прибыли при росте объема депозитов говорит о росте конкуренции в отрасли. Растут целевые отчисления и инвестиции в маркетинг для привлечения и удержания игроков», – говорится в презентации исследования.

Оборот нелегального сегмента увеличился на 57% и достиг 1,21 трлн рублей. При этом его доля в общем обороте отрасли снизилась на 8% в 2024 году – до 17,6%.