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Рейтинг букмекеров



20 июня 17:45ГлавнаяНовости

Амбассадор FONBET Александр Овечкин откроет коробку в своем родном районе в июле

Торжественная церемония открытия реконструированной площадки состоится 19 июля на Онежской улице

Хоккейную площадку реконструировали партнеры Овечкина из компании FONBET. На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Александра к рекорду Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Нападающий “Вашингтон Кэпиталс” лично проверит качество покрытия и проведет автограф-сессию, а также даст старт турниру по флорболу от Hockey Brtothers. Заявку на участие в турнире можно подать на сайте “Великой Погони” до 7 июля. Окончательный список участников и расписание турнира будут опубликованы на сайте 15 июля.

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