PARI: «Рома» победит «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

6 марта стартуют матчи 1/8 финала Лиги Европы. Одним из центральных противостояний этого этапа станет битва между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао». Первый матч команд состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают, что у итальянского клуба чуть больше шансов добиться успеха. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 2.40, что соответствует примерно 41% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.25 (около 30%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.30 (приблизительно 29%).

На проход «Ромы» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 2.10. Котировка на исход, при котором в четвертьфинале окажется «Атлетик», составляет 1.75.

Клиенты PARI также больше верят в успех подопечных Клаудио Раньери в первом матче. На победу «Ромы» приходится 77% от общего оборота пари на исход встречи, около 15% — на успех гостей, и еще 8% — на ничью. Однако в общем обороте ставок на исход противостояния зафиксировано соотношение 72% на 28% в пользу выхода «Атлетика» в четвертьфинал.

Аналитики полагают, что матч не будет результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум дважды, оценивается котировкой 1.42. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.18. На исход, при котором будет менее трех мячей, аналитики дают котировку 1.70. На сразу четыре мяча можно поставить с коэффициентом 4.30. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.95. Обратный вариант можно взять за 1.85.

Сейчас «Рома» находится на подъеме — подопечные Раньери выиграли пять из шести последних матчей. За это время они забили 12 мячей — в среднем по два за игру. Поставить на то, что «Рома» забьет минимум дважды в грядущем поединке, можно с котировкой 2.60. Вероятность того, что один из мячей итальянцев будет на счету лучшего бомбардира римлян Артема Довбика, оценивается коэффициентом 3.30.

В предыдущем матче ЛЕ против «Порту» подопечные Раньери забили сразу три гола. На такой же результат в поединке с испанцами аналитики дают котировку 6.50. Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 0.5 доступен за 1.47, а тотал больше 1.5 — за 3.15.

Наиболее вероятным результатом игры считается считается нулевая ничья. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Победу «Ромы» со счетом 1:0 можно взять за 7.50. Коэффициент на успех «Атлетика» с минимальным счетом составляет 9.00.

«Атлетик» входит в тройку основных претендентов на победу в Лиге Европы. Вероятность того, что испанский клуб завоюет трофей, оценивается котировкой 6.50. Коэффициент на чемпионство «Ромы» составляет 13.00.