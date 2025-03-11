Чего ожидать от ответного матча «Ливерпуля» против ПСЖ? Федор Смолов и Никита Ковальчук дали свои прогнозы

Сегодня вечером решится исход главной пары 1/8 Лиги Чемпионов — «Ливерпуль» примет на «Энфилде» ПСЖ. Первый матч, несмотря на тотальное превосходство ПСЖ по игре, закончился со счетом 0:1 в пользу мерсисайдцев. Амбассадоры BetBoom Федор Смолов и Никита Ковальчук дали свои прогнозы на противостояние европейских топов.

Несмотря на практически полную доминацию ПСЖ над «Ливерпулем» по игре, в первом матче мерсисайдцы сумели забрать победу. Какие ожидания от ответного матча? Смогут ли парижане снова навязать свою игру, или же команда Слота отстоит победный счет на родном «Энфилде»?

Смолов: ПСЖ выглядел мощно в первом матче, но «Ливерпуль» показал, что умеет побеждать даже в таких условиях. Ответный матч на «Энфилде» будет другим — атмосфера там всегда добавляет сил хозяевам. Однако у ПСЖ есть все шансы навязать свою игру. У них достаточно опыта и качества, чтобы справиться с давлением. Думаю, матч будет напряженным, и все решится в деталях. ПСЖ способен взять реванш, но «Ливерпуль» точно не сдастся без боя.

Ковальчук: «Как я уже говорил, ПСЖ — единственная команда, которая может создать проблемы «Ливерпулю» в этом сезоне Лиги Чемпионов. Стилистически они им неудобны. Но в первом матче парижане упустили победу, которую обязаны были выиграть. Теперь их ждет «Энфилд», где «Ливерпуль» практически непобедим. Это нанесет ПСЖ психологический удар. После удачного результата в гостях мерсисайдцы поверят в себя и сыграют смелее. Я думаю, «Ливерпуль» пройдет дальше».

Кто по-твоему станет Х-фактором в ответной встрече команд?

Смолов: У ПСЖ каждый атакующий игрок может им стать. И Дембеле, и Хвича сейчас в отличной форме. У «Ливерпуля» им обязан стать Салах. Египтянин проводит сезон уровня праймовых Месси и Роналду и идет фаворитом на Золотой мяч. Именно в таких сложных матчах нужно решать, чтобы подтверждать высокий статус.

Ковальчук: В ответной встрече, как и в первой, X-фактор – это кто завладеет мячом. Если на французской стороне, так сказать, «Ливерпулю» можно было попытаться играть вторым номером, хотя они не сильно этого хотели, то на «Энфилде» вряд ли это получится.

Можно сказать, что Доннарумма проиграл вратарскую дуэль Алиссону, что и решило исход первого матча. Стоит ли в ответной встрече довериться Сафонову, учитывая его три «сухаря» подряд в крайних играх?

Смолов: Да, Доннарумма пустил гол с единственного удара в створ, но все же это вратарь мирового уровня. Что касается Сафонова, то он сейчас в отличной форме, и его уверенность на высоте. Три «сухаря» подряд — это серьезный аргумент. В любом случае, решение за Луисом Энрике. Матвей уже доказал, что готов к таким вызовам, и его спокойствие может стать важным фактором в ответном матче.

Ковальчук: Доннарумма действительно проиграл дуэль Алиссону. Он не топовый вратарь и часто уступает в таких противостояниях. Сафонова вряд ли поставят, потому что Доннарумма —суперзвезда, хотя непонятно почему. ПСЖ в заложниках у его статуса: продать его сейчас невозможно, а на скамейке в Лиге Чемпионов держать нельзя. Поэтому они вынуждены терпеть его ошибки.

Многие называют это противостояние «досрочным финалом». Ты согласен с этим утверждением?

Смолов: Это, конечно, громко сказано, но что-то в этом есть. Обе команды — топовые, с мощными составами и амбициями. Но называть это «досрочным финалом» — немного преувеличение. В Лиге Чемпионов всегда много сюрпризов, и другие команды тоже имеют серьезные амбиции. Тем не менее, матч между ПСЖ и «Ливерпулем» — это, безусловно, одно из главных событий сезона.

Ковальчук: Нет. Досрочный финал будет в 1/4, если сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

За кого будешь болеть в этой паре?

Смолов: Я, конечно, симпатизирую ПСЖ, особенно с учетом того, что там играет Сафонов и Хвича. Надеюсь парни пройдут по сетке как можно дальше. За командой интересно наблюдать, в новом году она показывает свой лучший футбол за последнее время. Но «Ливерпуль» — это команда с огромной историей и характером, которую невозможно не уважать.

Так что я буду болеть за хороший футбол и за то, чтобы матч запомнился всем яркой игрой и борьбой. Но если выбирать, то все же за ПСЖ!

Ковальчук: Мне симпатичен «Ливерпуль», я буду за них переживать. Но болею только за мадридский «Реал».

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» идет небольшим фаворитом на домашней арене. BetBoom дает 2.31 на победу мерсисайдцев и 2.85 на парижан. Мнение пользователей BetBoom разделилось почти поровну — 47% бетторов поставили на победу «Ливерпуля», тогда как 48% бетторов взяли выигрыш ПСЖ.