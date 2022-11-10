«Рейтинг Букмекеров» и «Ведомости. Спорт» запускают совместный проект

Издание «Ведомости. Спорт» совместно с информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров» запускает на своем сайте раздел, посвященный новостям и главным событиям беттинг-индустрии.

Проект создан в том числе с просветительской целью — расширить представления аудитории о букмекерской отрасли. Материалы раздела будут содержать информацию о рейтингах легальных беттинг-компаний в России, включая отзывы пользователей, общую аналитику рынка, а также прогнозы на различные события от известных спортсменов и экспертов «Рейтинга Букмекеров».

О сотрудничестве двух медиахолдингов рассказал генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин: «„Ведомости. Спорт“ — одно из немногих отечественных СМИ, которое уделяет внимание бизнес-аспектам спортивной индустрии, а букмекерские компании за последние годы стали важной ее частью. И не только в России, но и в мире. Появление специального беттинг-раздела на сайте „Ведомости. Спорт“ — логичный шаг в развитии спортивной темы в нашем издании».

«Проекты такого рода выводят культуру ставок на новый уровень, — отметил генеральный директор „Рейтинга Букмекеров“ Аскер Тхалиджоков. — Масштаб подобного сотрудничества трудно переоценить. Впервые в истории России топовое авторитетное бизнес-издание взаимодействует с ведущим порталом о спорте и ставках. Уже сейчас мы готовим интересный и интерактивный контент, который будет доступен читателям „Ведомостей“».

Компания «Рейтинг Букмекеров» была создана в 2011 году и стала не только крупнейшим на рынке беттинг-аналитиком, но и экспертом в сфере защиты прав клиентов. За время своего существования «РБ» обработал более 50 000 жалоб на букмекерские компании и помог игрокам на ставках вернуть около 1,5 млрд рублей.

Деловое издание «Ведомости» (АО «Бизнес Ньюс Медиа») уже более 23 лет подтверждает свой безусловный авторитет на рынке ведущих экономических и бизнес-СМИ России. Редакционная политика в полной мере отвечает запросам читателей на аналитическое и объективное освещение событий как в деловой, так и в общественно-политической сфере. Основной сегмент аудитории «Ведомостей» составляют топ-менеджеры и владельцы бизнеса (49%), что подтверждает высокие стандарты деловой журналистики, действующие в издании.