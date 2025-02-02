Аналитики обновили котировки на победителя Winline Зимнего кубка РПЛ

На Winline Зимнем кубке РПЛ после двух первых игровых дней наступила пауза. Следующие матчи пройдут во вторник, 4 февраля. В этот день в турнире стартуют московское «Динамо» (играет с «Краснодаром») и санкт-петербургский «Зенит», который встретится с ЦСКА.

Аналитики ведущих букмекерских контор после двух сыгранных матчей значительно скорректировали котировки на главный исход состязания. Одержав в стартовом туре волевую победу над «Краснодаром», топ фаворитов Кубка возглавил столичный «Спартак». Если перед стартом турнира, БК PARI оценивала вероятность третьего подряд триумфа красно-белых в Дубае коэффициентом 4.50, то теперь понизила его до 3.00. На два пункта уменьшился коэффициент на успех ЦСКА - с 6.50 до 4.50.

Котировка на победу чемпиона России осталась на том же уровне (3.00), а на первое место «Краснодара» выросла в два с половиной раза - с 5.00 до 13.00. В случае выигрыша «Динамо» букмекер умножит номинал пари на 7.50.

Напомним, что зимний турнир в Абу-Даби проводится уже в третий раз. Два предыдущих трофея забрал «Спартак».