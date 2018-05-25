Экономика / Макроэкономика и бюджет

Петербургский экономический форум: день второй. Онлайн

Кудрин назвал официально объявленным предложение повысить пенсионный возраст

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09:24
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Голикова рассказала подробности о возможной реформе социальной сферы. В частности, она раскритиковала сегодняшнюю децентрализованную систему медицины – когда она ограничена региональными полномочиями и нельзя осуществлять переток денег от одного региона к другому: «Мы снижаем доступность оказания медицинской помощи, потому что мы не допускаем перетоков денег»

09:22
  • VedomostiLive
09:17
  • VedomostiLive

Завтрак Сбербанка. Кудрин назвал официально объявленным предложение повысить пенсионный возраст. «Эта структурная мера неизбежна. Наконец, она правительством объявлена, и это, можно сказать, смелый шаг правительства», – сказал Кудрин.

09:16
  • VedomostiLive

Деловой завтрак Сбербанка на Петербургском форуме

09:13
  • VedomostiLive

Завтрак Сбербанка. Министр финансов Антон Силуанов: «Да, мы планируем завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины». О том, что после более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен, писали «Ведомости». Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, сотрудник нефтяной компании, а также участник совещаний в правительстве. Силуанов, таким образом, подтвердил информацию о завершении нефтегазового маневра. 

09:09
  • Дарья Борисяк
09:06
  • VedomostiLive

Пока на завтраке Сбербанка обсуждают экономические реформы, в зале для прессы ведутся споры из-за опоздания Тинькова, Мордашова и Пумпянского: «Они опоздали больше чем на 20 минут, не могли мы их пустить»

08:58
  • Виталий Петлевой

Также начался завтрак Nord Stream 2. Под звук ножей и тарелок председатель набсовета Nord Stream 2 AG Герхард Шредер призвал Европу найти в себе силы отстаивать собственные интересы при строительстве «Северного потока 2». Американское правительство не показывает солидарность с интересами Европы по обеспечению дешевым газом региона, отметил Шредер. Независимо от цен на СПГ они продавливают свой газ на рынок Евросоюза. Мы должны найти в себе силы отстаивать свои интересы, призвал Шредер. Мы должны задать себе вопрос – что нам точно нужно? «Северный поток 2» нам нужен! Мы должны надеяться, что сможем найти компромисс, «Северный поток 2» должен стать энергетическим мостом между Россией и Евросоюзом, подчеркнул он.

08:55
  • VedomostiLive

Мордашову предложили подставить стул в зал к Грефу: «Вас Герман Оскарович ждет. Пойдемте, пожалуйста! Ну пойдемте». Он отказывается: «Очень неудобно, ну неудобно. Вас ругать будут? Ну давайте мы тут посидим»

08:54
  • VedomostiLive

Банкир Олег Тиньков, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский опоздали на деловой завтрак Сбербанка

08:51
  • VedomostiLive
08:45
  • VedomostiLive

Тем временем пришел еще один из основных спикеров – мэр Москвы Сергей Собянин

08:40
  • VedomostiLive

В этом году на завтраке около 200 участников, говорит Греф – в полтора раза больше, чем годом ранее. В зале много губернаторов и экспертов

08:38
  • VedomostiLive

Тема делового завтрака  – «Как добиться экономического прорыва?». Модератор дискуссии - президент Сбербанка Герман Греф. Среди основных спикеров – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин

08:31
  • VedomostiLive

Началась одна из самых интересных дискуссий на Петербургском форуме – деловой завтрак Сбербанка о новой экономической политике. Мы ведем прямую видеотрансляцию на нашем сайте. 

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