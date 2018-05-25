Петербургский экономический форум: день второй. Онлайн

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Голикова рассказала подробности о возможной реформе социальной сферы. В частности, она раскритиковала сегодняшнюю децентрализованную систему медицины – когда она ограничена региональными полномочиями и нельзя осуществлять переток денег от одного региона к другому: «Мы снижаем доступность оказания медицинской помощи, потому что мы не допускаем перетоков денег»
09:22
VedomostiLive
Кадр из трансляции
Татьяна Голикова
09:17
VedomostiLive
Завтрак Сбербанка. Кудрин назвал официально объявленным предложение повысить пенсионный возраст. «Эта структурная мера неизбежна. Наконец, она правительством объявлена, и это, можно сказать, смелый шаг правительства», – сказал Кудрин.
Завтрак Сбербанка. Министр финансов Антон Силуанов: «Да, мы планируем завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины». О том, что после более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен, писали «Ведомости». Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, сотрудник нефтяной компании, а также участник совещаний в правительстве. Силуанов, таким образом, подтвердил информацию о завершении нефтегазового маневра.
09:09
Дарья Борисяк
Мордашов, Тиньков и Пумпянский смотрят трансляцию в зале для прессы
09:06
VedomostiLive
Пока на завтраке Сбербанка обсуждают экономические реформы, в зале для прессы ведутся споры из-за опоздания Тинькова, Мордашова и Пумпянского: «Они опоздали больше чем на 20 минут, не могли мы их пустить»
08:58
Виталий Петлевой
Также начался завтрак Nord Stream 2. Под звук ножей и тарелок
председатель набсовета Nord Stream 2 AG Герхард Шредер призвал Европу найти в себе силы отстаивать собственные интересы при строительстве «Северного потока 2».
Американское правительство не показывает солидарность с интересами Европы по обеспечению дешевым газом региона, отметил Шредер.
Независимо от цен на СПГ они продавливают свой газ на рынок Евросоюза. Мы должны найти в себе силы отстаивать свои интересы, призвал Шредер.
Мы должны задать себе вопрос – что нам точно нужно? «Северный поток 2» нам нужен! Мы должны надеяться, что сможем найти компромисс, «Северный поток 2» должен стать энергетическим мостом между Россией и Евросоюзом, подчеркнул он.
08:55
VedomostiLive
Мордашову предложили подставить стул в зал к Грефу: «Вас Герман Оскарович ждет. Пойдемте, пожалуйста! Ну пойдемте». Он отказывается: «Очень неудобно, ну неудобно. Вас ругать будут? Ну давайте мы тут посидим»
08:54
VedomostiLive
Банкир Олег Тиньков, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский опоздали на деловой завтрак Сбербанка
Тем временем пришел еще один из основных спикеров – мэр Москвы Сергей Собянин
08:40
VedomostiLive
В этом году на завтраке около 200 участников, говорит Греф – в полтора раза больше, чем годом ранее. В зале много губернаторов и экспертов
08:38
VedomostiLive
Тема делового завтрака – «Как добиться экономического прорыва?». Модератор дискуссии - президент Сбербанка Герман Греф. Среди основных спикеров – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
08:31
VedomostiLive
Началась одна из самых интересных дискуссий на Петербургском форуме – деловой завтрак Сбербанка о новой экономической политике. Мы ведем прямую видеотрансляцию на нашем сайте.