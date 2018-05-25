Петербургский экономический форум: день второй. Онлайн

VedomostiLive Голикова рассказала подробности о возможной реформе социальной сферы. В частности, она раскритиковала сегодняшнюю децентрализованную систему медицины – когда она ограничена региональными полномочиями и нельзя осуществлять переток денег от одного региона к другому: «Мы снижаем доступность оказания медицинской помощи, потому что мы не допускаем перетоков денег»

VedomostiLive Кадр из трансляции Татьяна Голикова

VedomostiLive Завтрак Сбербанка. Кудрин назвал официально объявленным предложение повысить пенсионный возраст. «Эта структурная мера неизбежна. Наконец, она правительством объявлена, и это, можно сказать, смелый шаг правительства», – сказал Кудрин.

VedomostiLive Завтрак Сбербанка. Министр финансов Антон Силуанов: «Да, мы планируем завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины». О том, что после более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен, писали «Ведомости». Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, сотрудник нефтяной компании, а также участник совещаний в правительстве. Силуанов, таким образом, подтвердил информацию о завершении нефтегазового маневра.

Дарья Борисяк Мордашов, Тиньков и Пумпянский смотрят трансляцию в зале для прессы

VedomostiLive Пока на завтраке Сбербанка обсуждают экономические реформы, в зале для прессы ведутся споры из-за опоздания Тинькова, Мордашова и Пумпянского: «Они опоздали больше чем на 20 минут, не могли мы их пустить»

Виталий Петлевой Также начался завтрак Nord Stream 2. Под звук ножей и тарелок председатель набсовета Nord Stream 2 AG Герхард Шредер призвал Европу найти в себе силы отстаивать собственные интересы при строительстве «Северного потока 2». Американское правительство не показывает солидарность с интересами Европы по обеспечению дешевым газом региона, отметил Шредер. Независимо от цен на СПГ они продавливают свой газ на рынок Евросоюза. Мы должны найти в себе силы отстаивать свои интересы, призвал Шредер. Мы должны задать себе вопрос – что нам точно нужно? «Северный поток 2» нам нужен! Мы должны надеяться, что сможем найти компромисс, «Северный поток 2» должен стать энергетическим мостом между Россией и Евросоюзом, подчеркнул он.

VedomostiLive Мордашову предложили подставить стул в зал к Грефу: «Вас Герман Оскарович ждет. Пойдемте, пожалуйста! Ну пойдемте». Он отказывается: «Очень неудобно, ну неудобно. Вас ругать будут? Ну давайте мы тут посидим»

VedomostiLive Голосование на деловом завтраке Сбербанка

VedomostiLive Тем временем пришел еще один из основных спикеров – мэр Москвы Сергей Собянин

VedomostiLive В этом году на завтраке около 200 участников, говорит Греф – в полтора раза больше, чем годом ранее. В зале много губернаторов и экспертов

VedomostiLive Тема делового завтрака – «Как добиться экономического прорыва?». Модератор дискуссии - президент Сбербанка Герман Греф. Среди основных спикеров – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин