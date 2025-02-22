Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу Мирры Андреевой над Кларой Таусон в финале турнира в Дубае

22 февраля россиянка Мирра Андреева и представительница Дании Клара Таусон сыграют в финальном матче турнира WTA 1000 в Дубае. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом поединка россиянку. Поставить на победу Андреевой можно по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 64% вероятности. Шансы Таусон добиться триумфа оцениваются котировкой 2.70 (около 36%). Андреева и Таусон раньше не встречались на турнирах WTA.

Клиенты PARI уверены в победе россиянки в ее дебютном финале тысячника. На Андрееву приходится около 89% от общего объема ставок на исход матча. На успех Таусон сделано около 11%.

Ставка на Мирру Андрееву с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.25, а на успех россиянки хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.21. Вероятность того, что Клара Таусон не отдаст сопернице ни сета, оценивается котировкой 4.40. Поставить на то, что датчанка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.65.

На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 2.45. Вероятность того, что теннисистки обменяются выигранными сетами, оценили в 2.40.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 396 000 рублей на победу Мирры Андреевой. Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 1.55.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, которая вышла в финал турнира в Дубае. На пути к этому достижению она обыграла Элину Аванесян, Маркету Вондроушову, Пэйтон Стирнс, Игу Швентек, а в полуфинале победила Елену Рыбакину — 6:4, 4:6, 6:3. Таким образом, Андреева стала первой теннисисткой за 20 лет, которая на одном турнире обыграла трех чемпионок «Большого шлема». Ранее это сделала Мария Шарапова на «Уимблдоне» в 2004 году.

Клара Таусон на пути к финалу обыграла Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину, Арину Соболенко, Линду Новскову. В полуфинале датчанка оказалась сильнее Каролины Муховой — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.