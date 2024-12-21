Петросян и Дикиджи выиграли чемпионат России по фигурному катанию

После короткой программы Аделия Петросян заработала отрыв в восемь баллов от ближайшей преследовательницы, что укрепило ученицу Этери Тутберидзе в качестве главной претендентки на золото. Букмекеры тоже почти не сомневались в итоговом успехе 17-летней фигуристки.

В произвольной программе Петросян вновь была с запасом сильнее конкуренток. Она чисто выполнила все элементы, в том числе тройной аксель и два четверных тулупа (один — в каскаде с двойным). Никто из других фигуристок не показал такого количества ультра-си. Напомним, Петросян выполнила тройной аксель и в короткой программе.

Юниорский Гран-при фигурное катание.

В итоге спортсменка в субботу получила больше ста баллов за технику и с личным рекордом второй раз подряд стала чемпионкой России. Её отрыв от ближайшей соперницы составил почти 30 баллов. Очевидно, на данный момент Петросян является безальтернативным первым номером женской сборной России.

Дарья Садкова. Источник: ФФККР

А вторую позицию на национальном чемпионате заняла Дарья Садкова — еще одна ученица Тутберидзе. В произвольной программе она выполнила два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным. Отрицательные надбавки 16-летняя фигуристка получила только за тройной флип, где судьи зафиксировали неясное ребро. Садкова стала второй в произвольной программе, что помогло ей подняться на аналогичную позицию с пятого места и впервые выиграть медаль чемпионата России.

Дебютировала на пьедестале этих соревнований и Алина Горбачёва. Она тоже зашла на два элемента ультра-си (четверные сальховы), но первый (в каскаде с двойным тулупом) получился с недокрутом в четверть, а со второго фигуристка упала. Грубо ошиблась ученица Софьи Федченко и на последнем прыжке, допустив «бабочку» на риттбергере. В итоге Горбачёва стала шестой в произвольной программе, но запаса после короткой ей хватило, чтобы потерять только одну позицию и сохранить место в тройке.

Лишь две сотые балла в борьбе за бронзу проиграла Софья Муравьёва, которая показала третий результат в субботу. Пятерку сильнейших замкнула Софья Акатьева. Она отказалась от попытки четверного тулупа, сделав ставку на чистый и надежный прокат, и в итоге тоже отыграла несколько позиций. Замкнула топ-6 Анна Фролова, которая шла в тройке лидеров после короткой программы.

Итоги чемпионата России в женском одиночном катании: