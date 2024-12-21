Петросян и Дикиджи выиграли чемпионат России по фигурному катанию

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В субботу завершается соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию, который принимает Омск. Рассказываем об итогах турнира у женщин и мужчин, а также сравниваем их с котировками букмекеров перед произвольными программами.
Напомним, в пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о допуске российских фигуристов до участия в квалификационном турнире Олимпиады-2026, который пройдет в сентябре в Пекине, в нейтральном статусе. Ожидается, что в каждой дисциплине будет доступно по одной квоте.
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После короткой программы Аделия Петросян заработала отрыв в восемь баллов от ближайшей преследовательницы, что укрепило ученицу Этери Тутберидзе в качестве главной претендентки на золото. Букмекеры тоже почти не сомневались в итоговом успехе 17-летней фигуристки.
В произвольной программе Петросян вновь была с запасом сильнее конкуренток. Она чисто выполнила все элементы, в том числе тройной аксель и два четверных тулупа (один — в каскаде с двойным). Никто из других фигуристок не показал такого количества ультра-си. Напомним, Петросян выполнила тройной аксель и в короткой программе.
Юниорский Гран-при фигурное катание.
В итоге спортсменка в субботу получила больше ста баллов за технику и с личным рекордом второй раз подряд стала чемпионкой России. Её отрыв от ближайшей соперницы составил почти 30 баллов. Очевидно, на данный момент Петросян является безальтернативным первым номером женской сборной России.
А вторую позицию на национальном чемпионате заняла Дарья Садкова — еще одна ученица Тутберидзе. В произвольной программе она выполнила два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным. Отрицательные надбавки 16-летняя фигуристка получила только за тройной флип, где судьи зафиксировали неясное ребро. Садкова стала второй в произвольной программе, что помогло ей подняться на аналогичную позицию с пятого места и впервые выиграть медаль чемпионата России.
Дебютировала на пьедестале этих соревнований и Алина Горбачёва. Она тоже зашла на два элемента ультра-си (четверные сальховы), но первый (в каскаде с двойным тулупом) получился с недокрутом в четверть, а со второго фигуристка упала. Грубо ошиблась ученица Софьи Федченко и на последнем прыжке, допустив «бабочку» на риттбергере. В итоге Горбачёва стала шестой в произвольной программе, но запаса после короткой ей хватило, чтобы потерять только одну позицию и сохранить место в тройке.
Лишь две сотые балла в борьбе за бронзу проиграла Софья Муравьёва, которая показала третий результат в субботу. Пятерку сильнейших замкнула Софья Акатьева. Она отказалась от попытки четверного тулупа, сделав ставку на чистый и надежный прокат, и в итоге тоже отыграла несколько позиций. Замкнула топ-6 Анна Фролова, которая шла в тройке лидеров после короткой программы.
Итоги чемпионата России в женском одиночном катании:
В соревнованиях одиночников ожидалась самая насыщенная конкуренция в борьбе за медали. Это подтвердилось уже в короткой программе, а в произвольной интрига достигла апогея. Марк Кондратюк и Пётр Гуменник, два лидера после первого дня, допустили грубые ошибки, в том числе падения, и откатились в таблице. В короткой программе они набрали более 100 баллов, но запаса хватило только для итоговых мест в топ-5. Кондратюк стал пятым, Гуменник — четвертым.
А до золота чемпионата России впервые в карьере добрался Владислав Дикиджи. В плотной борьбе он шел шестым после короткой программы, а в произвольной стал единственным, кто набрал более 200 баллов. Ученик Олега Татаурова выполнил пять элементов ультра-си: два четверных сальхова в каскаде и секвенции, по одному четверному лутцу и флипу, а также тройной аксель. Неудивительно, что его сумма в технической оценке превысила 110 баллов.
Таким образом, Дикиджи разменял прошлогоднее серебро на золото, прервав победную поступь Евгения Семененко, который выиграл два предыдущих чемпионата России. На нынешнем турнире ученик Алексея Мишина потерял каскад в короткой программе и занимал промежуточное девятое место. В произвольной он получил лучшую оценку за компоненты и уступил только Дикиджи. В итоге участник Олимпиады-2022 взлетел на третью позицию.
Серебро же выиграл Глеб Лутфуллин — еще один ученик Мишина. Он замыкал тройку после короткой программы и занял аналогичную позицию в произвольной. По общей сумме Лутфуллин примерно на полтора балла опередил Семененко, что позволило ему впервые попасть на пьедестал чемпионата России.
А шестую позицию, которая потенциально обеспечит место в национальной команде на следующий сезон, занял Макар Игнатов, тоже поднявшийся по сравнению с короткой программой. А вот Дмитрий Алиев и Роман Савосин, которые шли в промежуточном топ-5, допустили грубые ошибки и в итоге заняли девятую и десятую позиции соответственно.
Итоги чемпионата России в мужском одиночном катании:
В воскресенье чемпионат России по фигурному катанию завершится показательными выступлениями. Гала-концерт начнется в 10:30 по московскому времени — после церемонии награждения.
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