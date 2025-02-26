«Пари и побеждай» объединит молодежь и ветеранов спорта на благотворительной лыжной гонке «Добрая лыжня»

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» выступит генеральным партнером «Доброй лыжни», которая объединит всех любителей спорта вне зависимости от их возраста и уровня подготовки. Соревнования по беговым лыжам пройдут 2 марта в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Все собранные во время мероприятия средства пойдут подопечным фонда «Дети наши», который помогает семьям в сложной ситуации и детям без родителей.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. При поддержке фонда «Пари и побеждай» 40 возрастных участников и ветеранов спорта будут соревноваться бесплатно.

В рамках «Доброй лыжни» пройдет пять заездов разной дистанции: начиная от 600 метров для самых юных участников и заканчивая 10 километрами для опытных спортсменов.

«Пари и побеждай» также организует особый заезд на 2 километра как для подростков от 14 лет, так и для ветеранов спорта старше 60. Одна из целей «Пари и побеждай» — поддержать ветеранов спорта, дать им возможность проявить себя и показать пример для молодежи.

Алексей Бабичев, председатель совета благотворительного фонда «Пари и побеждай»:

«Мы рады поддержать по-настоящему добрый спортивный проект, объединяющий все возрастные категории. Проблема сиротства заслуживает особенного внимания, и мы убеждены в социальной роли спорта, возможностях для адаптации во взрослой жизни, которые он открывает. Ну и, конечно же, мы поддерживаем наших ветеранов спорта, которые своим примером дают наставления молодежи».

Вне зависимости от итогового места все участники соревнований получат медали и сувениры от партнеров проекта. Кроме того, для победителей дистанций создан денежный призовой фонд в размере 200 000 рублей. Он будет разделен между призерами в заездах на 5 и 10 километров и между призерами командной гонки «Кубка добрых команд».

Фонд «Пари и побеждай» системно поддерживает ветеранов спорта на различных спортивных соревнованиях. В декабре 2024 года были проведены биатлонная гонка «Ижевская винтовка» и лыжная гонка в Дубровицах с участием пожилых людей. Также ветераны получили поддержку в январе на марафоне «Дорога жизни». Кроме того, в конце февраля в Рязани при содействии фонда состоялся фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2025» с участием ветеранов забега.