Четверной аксель Малинина, лидерство бывшего россиянина: как стартовал Финал Гран-при по фигурному катанию

В этой дисциплине произошла единственная замена в списке участников. Немцы Анника Хокке и Роберт Кункель снялись из-за травмы партнера, и их заменили венгры Мария Павлова и Алексей Святченко. Ранее они представляли Россию, где продолжают тренироваться и сейчас — в группе Федора Климова.

В итоге бывшие россияне, которых букмекеры считали главными аутсайдерами турнира, установили личный рекорд и показали четвертый результат в короткой программе. Павлова и Святченко выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, параллельный тройной тулуп и тройной флип через выброс.

Мария Павлова и Алексей Святченко. Источник: ISU

А лидерство захватил дуэт, где лишь партнер — бывший россиянин. Речь о Никите Володине, который проводит первый сезон с Минервой Фабьенне Хазе под флагом Германии. Фигуристы выиграли оба этапа Гран-при, в которых принимали участие, а в Пекине впервые набрали более 70 баллов за короткую программу и установили личный рекорд. В активе Хазе и Володина тройная подкрутка третьего уровня, параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс.

В интервале 2,5 балла от лидеров располагаются также канадцы Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам и действующие чемпионы Европы итальянцы Сара Конти / Никколо Мачии. По мнению букмекеров, после произвольной программы тройка лидеров не поменяется. При этом главными претендентами на золото аналитики всё же считают дуэт из Северной Америки. Ниже котировки от букмекерской компании PARI.

Финал Гран-при ISU. Парное катание. Кто выше по сумме двух программ 1 2 Стеллато-Дудек / Дешам — Хазе / Володин 1,60 2,20 Хазе / Володин — Конти / Мачии 1,40 2,75 Конти / Мачии — Павлова / Святченко 1,27 3,40 Павлова / Святченко — Перейра / Мишо 1,47 2,50 Перейра / Мишо — Гиларди / Амброзини 1,85 1,85

Итоги короткой программы в парном катании: