Четверной аксель Малинина, лидерство бывшего россиянина: как стартовал Финал Гран-при по фигурному катанию

Партнерский проект
В четверг стартовал Финал Гран-при ISU по фигурному катанию, который принимает Пекин. В первый день среди взрослых атлетов выступили спортивные пары и одиночники. Подводим промежуточные итоги старта и представляем обновленные котировки букмекерских контор.
В этой дисциплине произошла единственная замена в списке участников. Немцы Анника Хокке и Роберт Кункель снялись из-за травмы партнера, и их заменили венгры Мария Павлова и Алексей Святченко. Ранее они представляли Россию, где продолжают тренироваться и сейчас — в группе Федора Климова.
В итоге бывшие россияне, которых букмекеры считали главными аутсайдерами турнира, установили личный рекорд и показали четвертый результат в короткой программе. Павлова и Святченко выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, параллельный тройной тулуп и тройной флип через выброс.
А лидерство захватил дуэт, где лишь партнер — бывший россиянин. Речь о Никите Володине, который проводит первый сезон с Минервой Фабьенне Хазе под флагом Германии. Фигуристы выиграли оба этапа Гран-при, в которых принимали участие, а в Пекине впервые набрали более 70 баллов за короткую программу и установили личный рекорд. В активе Хазе и Володина тройная подкрутка третьего уровня, параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс.
В интервале 2,5 балла от лидеров располагаются также канадцы Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам и действующие чемпионы Европы итальянцы Сара Конти / Никколо Мачии. По мнению букмекеров, после произвольной программы тройка лидеров не поменяется. При этом главными претендентами на золото аналитики всё же считают дуэт из Северной Америки. Ниже котировки от букмекерской компании PARI.
|Финал Гран-при ISU. Парное катание. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Стеллато-Дудек / Дешам — Хазе / Володин
1,60
2,20
|Хазе / Володин — Конти / Мачии
1,40
2,75
|Конти / Мачии — Павлова / Святченко
1,27
3,40
|Павлова / Святченко — Перейра / Мишо
1,47
2,50
|Перейра / Мишо — Гиларди / Амброзини
1,85
1,85
Итоги короткой программы в парном катании:
Среди одиночников максимальный резонанс устроил Илья Малинин. Американец с русскими корнями чисто выполнил четверной аксель (первый в истории в короткой программе), продемонстрировал такой же тройной прыжок и каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Бронзовый призер прошлого чемпионата мира единственным получил более 60 баллов за технику, но оценка за компоненты у него оказалась привычно скромной — пятой из шести в финале. В итоге от второго места Малинин оторвался лишь на несколько десятых.
Его главным преследователем после короткой программы оказался японец Сёма Уно. Победитель двух последних чемпионатов мира чисто выполнил четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель. Фигурист получил лучшую оценку за компоненты среди всех участников мужских соревнований.
Тройку лидеров после короткой программы замкнул ещё один японец Юма Кагияма. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2022 порадовал публику четверным сальховом, каскадом из четверного и тройного тулупов, а также тройным акселем.
А главной неожиданностью в негативном контексте стало выступление Адама Сяо Хим Фа. Букмекеры считали француза вторым фаворитом Финала Гран-при, но в короткой программе он сдвоил лутц и остался без элемента в протоколе. Действующий чемпион Европы единственный набрал менее 90 баллов. Однако аналитики букмекерской компании PARI считают, что Сяо Хим Фа после произвольной поднимется с последнего места.
|Финал Гран-при ISU. Мужское катание. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Илья Малинин — Сёма Уно
1,75
1,95
|Сёма Уно — Юма Кагияма
1,60
2,20
|Юма Кагияма — Адам Сяо Хим Фа
1,47
2,50
|Адам Сяо Хим Фа — Као Миура
1,42
2,65
|Као Миура — Кевин Эймо
1,90
1,80
Итоги короткой программы в мужском одиночном катании:
В пятницу среди взрослых фигуристов будет разыгран первый комплект медалей — в парном катании. Также одиночницы продемонстрируют короткую программу, а танцевальные дуэты — ритм-танец. Полное расписание Финала Гран-при и список участников представлены в нашем специальном материале.
Партнерский проект