Где и с кем живет лучшая теннисистка России Дарья Касаткина: скандал после каминг-аута, результаты, фото

26-летняя теннисистка Дарья Касаткина одной из первых в российском спорте совершила каминг-аут. До нее публично признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации у нас осмеливалась только футболистка Надежда Карпова ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). После пяти лет жизни и выступлений в Испании она открылась в интервью BBC: “Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Понимаю, что никто не будет меня винить за то, что живу с девушкой”.

Всего через месяц российскую общественность удивила первая ракетка страны. Всего тремя годами ранее она говорила, что в будущем видит себя “счастливой матерью двоих детей” - и вдруг призналась в близких отношениях с женщиной! В интервью блогеру Виктору Кравченко Дарья сказала:

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Когда эта тема перестанет быть запретной в России? Я даже не знаю».

В тот же день Касаткина впервые опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети совместное фото со своей подругой. В подписи к снимку Дарья оставила только многозначительное эмодзи сердца. Пост собрал почти 52 тысячи лайков и более 4 тысяч комментариев.

То самое фото. Источник: соцсети Дарьи Касаткиной

Одновременно такое же фото опубликовала в своем аккаунте и девушка Касаткиной. Ею оказалась уроженка Таллинна, эстонская и российская фигуристка Наталья Забияко. В 2014 году она переехала в Россию, где и добилась самых значимых успехов в карьере. В паре Александром Энбертом Забияко выиграла серебро на Олимпиаде 2018 года и бронзу чемпионатов мира и Европы. За успехи во славу своей новой страны Наталья была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Некоторое время девушка была замужем за режиссёром-сценаристом Данилой Гринькиным, но к моменту знакомства с Дарьей уже развелась и оставила профессиональный спорт. Касаткина на три года младше подруги; ее карьера - в самом расцвете.