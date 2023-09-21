Где и с кем живет лучшая теннисистка России Дарья Касаткина: скандал после каминг-аута, результаты, фото

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26-летняя теннисистка Дарья Касаткина одной из первых в российском спорте совершила каминг-аут. До нее публично признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации у нас осмеливалась только футболистка Надежда Карпова ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). После пяти лет жизни и выступлений в Испании она открылась в интервью BBC: “Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Понимаю, что никто не будет меня винить за то, что живу с девушкой”.
Всего через месяц российскую общественность удивила первая ракетка страны. Всего тремя годами ранее она говорила, что в будущем видит себя “счастливой матерью двоих детей” - и вдруг призналась в близких отношениях с женщиной! В интервью блогеру Виктору Кравченко Дарья сказала:
«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Когда эта тема перестанет быть запретной в России? Я даже не знаю».
В тот же день Касаткина впервые опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети совместное фото со своей подругой. В подписи к снимку Дарья оставила только многозначительное эмодзи сердца. Пост собрал почти 52 тысячи лайков и более 4 тысяч комментариев.
Одновременно такое же фото опубликовала в своем аккаунте и девушка Касаткиной. Ею оказалась уроженка Таллинна, эстонская и российская фигуристка Наталья Забияко. В 2014 году она переехала в Россию, где и добилась самых значимых успехов в карьере. В паре Александром Энбертом Забияко выиграла серебро на Олимпиаде 2018 года и бронзу чемпионатов мира и Европы. За успехи во славу своей новой страны Наталья была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Некоторое время девушка была замужем за режиссёром-сценаристом Данилой Гринькиным, но к моменту знакомства с Дарьей уже развелась и оставила профессиональный спорт. Касаткина на три года младше подруги; ее карьера - в самом расцвете.
Естественно, что на родине теннисистки ее откровения вызвали неоднозначную реакцию, среди “официальных лиц” - преимущественно негативную.
Так, депутат Госдумы Роман Терюшков гневно осудил Касаткину за каминг-аут и призыв к молодым спортсменам уезжать из России. «Яркий пример школы «индивидуалистов», адептов Запада. Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. «А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте». Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства», – написал в соцсетях Терюшков.
В ток-шоу “Есть тема” на “Матч ТВ” лучшую теннисистку страны тоже подвергли обструкции.
В профессиональном спортивном сообществе каминг-аут Касаткиной восприняли более спокойно.
«Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю, - заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. - Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась резче, но тоже призвала критиков не лезть в личную жизнь Дарьи.
«Не вижу ничего смелого, - сказала Роднина. - Может, ей еще медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то. Касаткина имеет право говорить все, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно».
После резонансного заявления у Дарьи будто гора с плеч свалилась. На эмоциональном подъеме Касаткина очень сильно провела вторую часть лета. На престижной августовском турнире в Сан-Хосе россиянка последовательно обыграла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, будущую первую ракетку мира Арину Соболенко, испанку Паулу Бадосу, а в решающем матче - американку Шелби Роджерс. Благодаря этой победе Касаткина обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной организации (WTA) - впервые в карьере поднялась на восьмое место.
Правда, уже на следующем турнире, в Торонто, Дарья вылетела в первом раунде, уступив канадке Андрееску. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев допустил, что на психологическом состоянии Касаткиной сказалась шумиха после каминг-аута.
Многие поклонники тенниса следили за выступлениями Касаткиной через букмекерские приложения, делая ставки на ее матчи и отслеживая изменения коэффициентов в режиме реального времени.
Победой на турнире категории WTA-250 Дарья опровергла эту версию. Хотя стабильности ей и впредь не хватало. Например, на US Open россиянка сенсационно уступила 88-му номеру мирового рейтинга Хэрриет Дарт из Великобритании, а на Открытом чемпионате Австралии выбыла из борьбы, едва стартовав. В первом же круге.
Поражение от соотечественницы Варвары Грачевой (тогда она еще представляла РФ, а не Францию) особенно расстроило Касаткину.
“Как всегда, полчаса плачешь в душе, а на следующий день становится немного лучше. Возникает опустошение. Нужны один или два дня после таких поражений, таких турниров”, - призналась Дарья.
На фоне нездорового ажиотажа вокруг Касаткиной на родине многих, наверное, удивило присвоение ей звания Заслуженного мастера спорта. Но если посмотреть на дату приказа, вопросов станет меньше. Он был подписан еще за год до громкого заявления Дарьи - 30 июня 2021 г.
А 2022 год Касаткина завершила на высшем для себя, восьмом, месте в мировом рейтинге. Вероника Кудерметова расположилась на девятой позиции, Екатерина Александрова - на 19-й, Людмила Самсонова - на 20-м. Прежде выше десятого места Дарья не поднималась.
В новом, 2023 году, Касаткина призов еще не брала. Ближе всего к трофею Дарья подошла в Аделаиде в феврале и в Истборне в июле. Но оба финала проиграла: в первом случае - Белинде Бенчич, во втором - Мэдисон Киз. Как следствие, Касаткина выпала из топ-10 WTA (13-е место в свежем рейтинг-листе), но по-прежнему сохраняет статус лучшей российской теннисистки.
Наталья Забияко сопровождает подругу на всех турнирах и ведет бодрый влог в соцсетях об их совместных путешествиях. Она тоже не скрывает теплых чувств к Касаткиной.
«Отвечу на один вопрос. Не то что отвечу, а просто скажу по факту. Она – самое важное и лучшее, что есть в моей жизни», — сказала Забияко на своем YouTube-канале.
Касаткина тоже, похоже, не жалеет о сделанном шаге. В интервью пресс-службе WTA Дарья рассказала о реакции на свое признание:
«Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но услышала очень хорошие вещи. Причем не только с Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада этому».
Теннисисты в сезоне ведут кочевой образ жизни, переезжая из одной страны в другую. Поэтому по геотегам в соцсетях Дарьи или Натальи сложно определить их место жительства. По сообщениям СМИ, большую часть времени девушки проводят в Барселоне, но это не точно. По крайней мере, в аккаунте Касаткиной фото из столицы Каталонии - редкость.
В конце марта 2025 года 27-летняя теннисистка на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять на теннисных турнирах Австралию.
«С радостью сообщаю вам всем, что мое заявление на получение постоянного вида на жительство было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна, и здесь я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности сделать его своим домом. В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере. Очевидно, что некоторые аспекты этого решения были непростыми. Хочу выразить благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути до сих пор. Всегда буду уважать и с любовью помнить свои корни, но я в восторге от начала этой новой главы в моей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за ваше понимание и постоянную поддержку».
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