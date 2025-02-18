Клиент PARI поставил 200 000 рублей на победу Медведева над Хачановым в Дохе

18 февраля россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют в матче 1/16 финала турнира ATP 500 в Дохе. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов добиться успеха в предстоящей встрече.

Букмекеры считают Медведева фаворитом. Поставить на победу четвертого сеяного турнира можно по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 62% вероятности. Шансы Хачанова добиться триумфа оцениваются котировкой 2.45 (около 38%).

Клиенты PARI уверены в победе Медведева. Около 97% от общего объема ставок на исход финала приходится на успех Даниила.

Ставка на Медведева с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.41, а на успех шестой ракетки мира хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.23. Вероятность того, что Хачанов не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 4.20. Поставить на то, что Карен выиграет как минимум одну партию, можно за 1.57.

На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 2.35. Вероятность того, что теннисисты обменяются выигранными сетами, оценили в 2.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 9.33 и включил в него пари на победу Медведева. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.58. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 666 000 рублей.

Даниил Медведев на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира в Марселе, где проиграл Хамаду Меджедовичу. Россиянин выигрывал в Дохе титул в 2023 году. В этом году сделать ставку на его итоговый триумф можно с коэффициентом 12.00, а выход Даниила в финал оценили в 4.50.

Карен Хачанов на прошлой неделе также выступал в Марселе и тоже проиграл Меджедовичу в двух сетах. Сделать ставку на его чемпионство в Дохе можно с котировкой 55.00. На то, что Карен дойдет до полуфинала, предлагают коэффициент 8.00.

Медведев и Хачанов играли между собой семь раз на турнирах ATP. Пять побед у Даниила, две на счету Карена.