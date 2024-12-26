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26 декабря 12:36ГлавнаяАналитика

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2025: участники, трансляции, расписание и коэффициенты

Главное о традиционном турнире в праздничные даты
Александр Бокулёв
Источник: IIHF
Источник: IIHF

С 26 декабря по 5 января в столице Канады Оттаве состоится 49-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских молодежных сборных (игроки не старше 20 лет). В турнире примут участие 10 команд, на групповом этапе разбитые на две пятерки. Рассказываем главное об этих соревнованиях и приводим актуальные котировки букмекеров.

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Почему не играет сборная России?

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Международная федерация хоккея (IIHF) оставляет в силе отстранение национальных команд России и Беларуси всех возрастов. Таким образом, уже третий подряд чемпионат мира пройдет без участия этих сборных. У российских игроков есть возможность сконцентрироваться на игре за клубы Континентальной хоккейной лиги, где уже довольно скоро начнется серьезная борьба за путевки в Кубок Гагарина.

Плей-офф КХЛ 2025. 

Кто участвует в МЧМ-2025?

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На турнир в Оттаве квалифицировались хозяева и другие команды, занявшие места в топ-9 на МЧМ-2023, который прошел в шведском Гётеборге. Из первого дивизиона поднялась сборная Казахстана, сменившая в элите мирового молодежного хоккея Норвегию.

Полный состав участников:

Группа A

  • США
  • Финляндия
  • Канада
  • Латвия
  • Германия

Группа B

  • Швеция
  • Чехия
  • Словакия
  • Швейцария
  • Казахстан
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Регламент

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В рамках группового этапа команды в каждой пятерке по разу сыграют друг с другом. За победу в основное время начисляется три очка, в овертайме или по буллитам — два. При поражении в основное время команда не получает баллов, а при проигрыше в овертайме или по буллитам набирает одно очко.

По итогам четырех туров четыре сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется со стадии 1/4 финала. Команды, которые займут пятые места в группах, проведут матч за сохранение прописки в элитном дивизионе (проигравший в этой встрече вылетит).

По ходу почти всего чемпионата при ничьей в основное время будут играться овертаймы в формате 3х3: на групповом этапе они рассчитаны на пять минут, в плей-офф — на десять. Если победитель не выявится таким способом, то будут проводиться серии буллитов. В финале же предусмотрен 20-минутный овертайм, который будет продолжаться до победной шайбы без применения серии буллитов.

Кто выиграет молодежный чемпионат мира по хоккею?

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Приводим котировки на победителя МЧМ-2025 по хоккею перед стартом турнира на примере компании PARI. Главным фаворитом турнира букмекер ожидаемо считает сборную Канады, которая, однако, на прошлом чемпионате сенсационно вылетела в четвертьфинале. Ключевыми конкурентами этой команды называются американцы — действующие победители.

Молодежный чемпионат мира 2025 года по хоккею. Победа в турнире
 ДаНет
Канада2,501,53
США2,601,50
Швеция8,001,08
Финляндия10,001,05
Чехия20,001,01
Словакия30,00
Швейцария50,00
Германия60,00
Латвия100,00
Казахстан150,00

Где смотреть МЧМ-2025 по хоккею?

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Официальных бесплатных трансляций турнира в России не будет. Однако смотреть матчи молодежного чемпионата мира по хоккею можно в специализированных группах в социальных сетях.

Расписание

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Матчи группового этапа пройдут с 26 по 31 декабря. Игры каждой стадии плей-офф будут организованы в один день: четвертьфиналы — 2 января, полуфиналы — 4 января, матч за бронзу и финал — 5 января. Стыковая встреча за сохранение места в элитном дивизионе назначена на 2 января.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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