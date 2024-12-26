Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2025: участники, трансляции, расписание и коэффициенты

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С 26 декабря по 5 января в столице Канады Оттаве состоится 49-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских молодежных сборных (игроки не старше 20 лет). В турнире примут участие 10 команд, на групповом этапе разбитые на две пятерки. Рассказываем главное об этих соревнованиях и приводим актуальные котировки букмекеров.
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Международная федерация хоккея (IIHF) оставляет в силе отстранение национальных команд России и Беларуси всех возрастов. Таким образом, уже третий подряд чемпионат мира пройдет без участия этих сборных. У российских игроков есть возможность сконцентрироваться на игре за клубы Континентальной хоккейной лиги, где уже довольно скоро начнется серьезная борьба за путевки в Кубок Гагарина.
На турнир в Оттаве квалифицировались хозяева и другие команды, занявшие места в топ-9 на МЧМ-2023, который прошел в шведском Гётеборге. Из первого дивизиона поднялась сборная Казахстана, сменившая в элите мирового молодежного хоккея Норвегию.
Полный состав участников:
Группа A
Группа B
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В рамках группового этапа команды в каждой пятерке по разу сыграют друг с другом. За победу в основное время начисляется три очка, в овертайме или по буллитам — два. При поражении в основное время команда не получает баллов, а при проигрыше в овертайме или по буллитам набирает одно очко.
По итогам четырех туров четыре сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется со стадии 1/4 финала. Команды, которые займут пятые места в группах, проведут матч за сохранение прописки в элитном дивизионе (проигравший в этой встрече вылетит).
По ходу почти всего чемпионата при ничьей в основное время будут играться овертаймы в формате 3х3: на групповом этапе они рассчитаны на пять минут, в плей-офф — на десять. Если победитель не выявится таким способом, то будут проводиться серии буллитов. В финале же предусмотрен 20-минутный овертайм, который будет продолжаться до победной шайбы без применения серии буллитов.
Приводим котировки на победителя МЧМ-2025 по хоккею перед стартом турнира на примере компании PARI. Главным фаворитом турнира букмекер ожидаемо считает сборную Канады, которая, однако, на прошлом чемпионате сенсационно вылетела в четвертьфинале. Ключевыми конкурентами этой команды называются американцы — действующие победители.
|Молодежный чемпионат мира 2025 года по хоккею. Победа в турнире
|Да
|Нет
|Канада
|2,50
|1,53
|США
|2,60
|1,50
|Швеция
|8,00
|1,08
|Финляндия
|10,00
|1,05
|Чехия
|20,00
|1,01
|Словакия
|30,00
|—
|Швейцария
|50,00
|—
|Германия
|60,00
|—
|Латвия
|100,00
|—
|Казахстан
|150,00
|—
Официальных бесплатных трансляций турнира в России не будет. Однако смотреть матчи молодежного чемпионата мира по хоккею можно в специализированных группах в социальных сетях.
Матчи группового этапа пройдут с 26 по 31 декабря. Игры каждой стадии плей-офф будут организованы в один день: четвертьфиналы — 2 января, полуфиналы — 4 января, матч за бронзу и финал — 5 января. Стыковая встреча за сохранение места в элитном дивизионе назначена на 2 января.
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