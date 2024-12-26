Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2025: участники, трансляции, расписание и коэффициенты

В рамках группового этапа команды в каждой пятерке по разу сыграют друг с другом. За победу в основное время начисляется три очка, в овертайме или по буллитам — два. При поражении в основное время команда не получает баллов, а при проигрыше в овертайме или по буллитам набирает одно очко.

По итогам четырех туров четыре сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется со стадии 1/4 финала. Команды, которые займут пятые места в группах, проведут матч за сохранение прописки в элитном дивизионе (проигравший в этой встрече вылетит).

По ходу почти всего чемпионата при ничьей в основное время будут играться овертаймы в формате 3х3: на групповом этапе они рассчитаны на пять минут, в плей-офф — на десять. Если победитель не выявится таким способом, то будут проводиться серии буллитов. В финале же предусмотрен 20-минутный овертайм, который будет продолжаться до победной шайбы без применения серии буллитов.