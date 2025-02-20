Клиенты PARI уверены в выходе «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы

20 февраля в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Рома» примет «Порту». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы топ-соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают фаворитом римский клуб. Поставить на триумф «Ромы» можно по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 54% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.70 (около 26%). Вероятность победы «Порту» котируется за 4.90 (приблизительно 20%).

По оценкам аналитиков PARI, после ничьей 1:1 в первом матче в Португалии у «Ромы» значительно больше шансов на успех по итогам двухматчевого противостояния. Ставки на проход итальянцев в 1/8 финала Лиги Европы принимаются за 1.40 (около 69%). Шансы «Порту» пробиться в число 16 сильнейших оцениваются коэффициентом 3.05 (примерно 31%).

Клиенты PARI видят фаворитами этой пары итальянцев. Во всем объеме пари на исход сегодняшней встречи на триумф «Ромы» приходится 86%, еще 10% сделано на победу «Порту», а 4% — на ничью. Также на общий успех «Ромы» приходится почти 95% от общего объема ставок на исход по сумме двух встреч, доля «Порту» составляет 5%.

Эксперты не ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в основное время матча команды Клаудио Раньери и Мартина Ансельми забьют на двоих максимум два мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.77. Вероятность противоположного исхода (три мяча и более) котируется за 2.08.

С высокой долей вероятности хотя бы одной из команд удастся сыграть в этом матче «на ноль». Котировки на это событие составляют 1.80. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается определить точный счет игры. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа «Ромы» 1:0 за 6.50. Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этом матче. С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшней игре смогут игроки атаки «Ромы» Артем Довбик и Пауло Дибала. Ставки на гол в их исполнении принимаются за 2.50 и 3.00 соответственно.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю встречу среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него ставку на тотал меньше 3.5 по голам в матче «Ромы» и «Порту» за 1.33. Общий коэффициент ставки — 14.61. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 2 722 000 рублей.

«Рома» входит в топ-10 основных претендентов на победу в Лиге Европы. Спрогнозировать триумф команды Раньери в этом турнире можно по коэффициенту 17.00, котировки на выход итальянцев в финал составляют 9.00. Аналогичные ставки на «Порту» принимаются за 30.00 и 15.00 соответственно.

Перед сегодняшней игрой «Порту» занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав в 22 матчах 46 очков. В раунд плей-офф Лиги Европы «драконы» вышли с 18 места на общем этапе. «Рома» идет девятой в Серии А, набрав в 25 матчах 37 очков. Общий этап Лиги Европы «волки» завершили на 15 месте. На основной стадии еврокубков команды встречались лишь в 2019 году: «Порту» прошел «Рому» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:1).