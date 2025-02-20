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20 февраля 15:23ГлавнаяАналитика

Камила Валиева и Евгения Медведева встретятся с фанатами на добром ивенте в Санкт-Петербурге

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность

2 марта в рамках выставки «Лед.Жизнь» в творческом пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге состоится День фигурного катания! Проект благотворительной программы «ДоброFON» объединит всех, кто не только восхищается красотой спорта, но и готов помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Вас ожидает уникальная программа с легендами фигурного катания:

15:30 – вопрос-ответ с Камилой Валиевой 

16:20 – автограф-сессия с Камилой Валиевой 

17:15 – паблик-ток и благотворительный аукцион со звездами фигурного катания

18:30 – автограф-сессия с Евгенией Медведевой

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность в фонд «Наставники детям», который более 20 лет создает условия для развития и социализации детей-сирот.

Дата: 2 марта 2025 г.

Место: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40Б, 3-й этаж, Студия 42

Билеты уже в продаже! Переходите по ссылке и станьте частью этого замечательного события! 

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Рейтинг букмекеров

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