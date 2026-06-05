Чемпион корта от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ставки на теннис в live

Претендентам на фрибет необходимо выполнить ряд минимальных действий:

1. Войдите в Baltbet или станьте клиентом компании, если у вас нет аккаунта.

2. Активируйте промоакцию «Чемпион корта».

3. Заключите 5 ординаров с коэффициентом от 1.50.

После согласия с участием необходимо сделать ставки в течение 5 часов. Минимум на каждое пари нужно потратить 50 рублей. Букмекер засчитывает только live.