Чемпион корта от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ставки на теннис в live

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Baltbet анонсировал новый конкурс и выдает игрокам фрибеты за теннисные пари в лайве. На начальном уровне номинал бонуса составляет всего 100 рублей. Однако игрок может увеличить количество ставок и получить гораздо больше. Расскажем про базовые условия подробнее.
Претендентам на фрибет необходимо выполнить ряд минимальных действий:
1. Войдите в Baltbet или станьте клиентом компании, если у вас нет аккаунта.
2. Активируйте промоакцию «Чемпион корта».
3. Заключите 5 ординаров с коэффициентом от 1.50.
После согласия с участием необходимо сделать ставки в течение 5 часов. Минимум на каждое пари нужно потратить 50 рублей. Букмекер засчитывает только live.
Baltbet начисляет фрибет на 30 дней. Букмекер предлагает широкие возможности для использования бонуса. Их можно отыграть ординаром или экспрессом с кэфом до 100.00. Минимальная граница коэффициента использования — 1.40.
Представленная ниже таблица поможет подробнее разобраться с нюансами акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Перезапускать бонусное предложение не разрешается.
Плюсы
Минусы
|➕ Отсутствуют серьезные ограничения на использование бонуса
|➖ На выполнение дается всего 5 часов
|➕ Учитываются выигрыши и проигрыши
Букмекерская контора выпустила акцию с минимальными условиями участия, поэтому она может быть интересной многим игрокам. Для получения фрибета на 100 рублей нужно проставить всего 250.