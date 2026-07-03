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Чемпионский марафон от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за пари на ЧМ-2026

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Оформите 6 ставок и награда у вас в кармане!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за ставки на футбольные встречи
  • Как отыграть фрибет от 150 рублей от Балтбет по акции Чемпионский марафон
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от 150 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Акция «Чемпионский марафон» от компании Baltbet продлится до 6 июля. Участнику нужно оформить 6 ставок на игры мундиаля, после чего он получает фрибет номиналом от 150 рублей.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за ставки на футбольные встречи

Чтобы претендовать на награду, беттору понадобится:

1. Пройти регистрацию на сайте букмекера и подтвердить созданный профиль.

2. Найти в разделе акций предложение «Чемпионский марафон» и подключить его.

3. Заключить 6 пари на футбольные поединки.

Победа по ставкам значения не имеет. На выполнение задания отводится 2 дня. Каждая ставка должна быть суммой от 100 рублей, коэффициент — не ниже 1.60. Пари могут быть как одиночными, так и комбинированными.

Как отыграть фрибет от 150 рублей от Балтбет по акции Чемпионский марафон

Фрибет предусматривает ставки с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Победители могут использовать его на ординары и экспрессы как в прематче, так и в режиме live, в течение 30 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от 150 рублей от Балтбет

Разбираем условия участия по пунктам.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.07.2026 (23:59 МСК)

Повторное участие в предложении для одного игрока не предусмотрено.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Большой выбор событий для ставок➖ Довольно высокий требуемый коэффициент — 1.60 на каждое событие
➕ Не требуется угадывать исход — засчитывается сам факт оформления пари 

Заключение

Матчи чемпионата мира идут каждый день, так что с выбором событий для ставок проблем точно не возникнет. Однако награда для победителей промоакции довольно скромная — 150 рублей.

Валентин Васильев

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