Чемпионский марафон от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за пари на ЧМ-2026

Чтобы претендовать на награду, беттору понадобится:

1. Пройти регистрацию на сайте букмекера и подтвердить созданный профиль.

2. Найти в разделе акций предложение «Чемпионский марафон» и подключить его.

3. Заключить 6 пари на футбольные поединки.

Победа по ставкам значения не имеет. На выполнение задания отводится 2 дня. Каждая ставка должна быть суммой от 100 рублей, коэффициент — не ниже 1.60. Пари могут быть как одиночными, так и комбинированными.