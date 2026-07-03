Чемпионский марафон от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за пари на ЧМ-2026

Партнерский проект
Акция «Чемпионский марафон» от компании Baltbet продлится до 6 июля. Участнику нужно оформить 6 ставок на игры мундиаля, после чего он получает фрибет номиналом от 150 рублей.
Чтобы претендовать на награду, беттору понадобится:
1. Пройти регистрацию на сайте букмекера и подтвердить созданный профиль.
2. Найти в разделе акций предложение «Чемпионский марафон» и подключить его.
3. Заключить 6 пари на футбольные поединки.
Победа по ставкам значения не имеет. На выполнение задания отводится 2 дня. Каждая ставка должна быть суммой от 100 рублей, коэффициент — не ниже 1.60. Пари могут быть как одиночными, так и комбинированными.
Фрибет предусматривает ставки с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Победители могут использовать его на ординары и экспрессы как в прематче, так и в режиме live, в течение 30 дней после получения.
Разбираем условия участия по пунктам.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.07.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие в предложении для одного игрока не предусмотрено.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой выбор событий для ставок
|➖ Довольно высокий требуемый коэффициент — 1.60 на каждое событие
|➕ Не требуется угадывать исход — засчитывается сам факт оформления пари
Матчи чемпионата мира идут каждый день, так что с выбором событий для ставок проблем точно не возникнет. Однако награда для победителей промоакции довольно скромная — 150 рублей.